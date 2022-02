Podezřelí ze zastřelení dvou policistů v Německu jsou ve vyšetřovací vazbě

Berlín - Dva muži, které v pondělí zatkla německá policie kvůli podezření, že při silniční kontrole zabili dva členy policejní hlídky, jsou ve vyšetřovací vazbě. Dnes o tom rozhodl soud v Kaiserslauternu, informovala agentura DPA. Podle vyšetřovatelů bylo motivem střelby nejspíš pytláctví, protože muži vezli v autě nelegálně ulovená zvířata.

Oba zatčení, kteří pocházejí ze Sárska, jsou ve vazbě kvůli podezření ze spáchání vraždy a pytláctví, uvedly policie a státní zastupitelství na společné tiskové konferenci. Za vraždu oběma hrozí doživotní vězení, řekl vrchní státní zástupce Stefan Orthen. Za druhý trestný čin, zvláště závažné pytláctví, je sazba tři měsíce až pět let.

Devětadvacetiletý policista a jeho o pět let mladší kolegyně přišli o život v pondělí brzy ráno. V blízkosti města Kusel ve spolkové zemi Porýní-Falc zastavili podezřelou dodávku, v jejímž kufru našli množství zastřelené zvěře. Posádka na ně pak začala střílet.

Čtyřiadvacetiletá policistka zemřela poté, co ji kulka zasáhla do hlavy. V té době nedržela zbraň, řekli dnes na tiskové konferenci vyšetřovatelé. Na jejího kolegu pachatelé vystřelili čtyřikrát a nejméně jednou jej zasáhli do hlavy. Policista ze služební pistole vystřelil čtrnáctkrát, nikoho ale nezasáhl.

O zabité policistce, která se zacvičovala, řekl zástupce policejního prezidenta Heiner Schmolzi, že byla krátce před ukončením výcviku a v květnu by nastoupila do řádné služby. Měla za sebou i dvě praxe u policejního prezidia, a byla tak "téměř hotovou policistkou", uvedl Schmolzi.

Podle dosavadních poznatků policie stříleli oba zatčení muži. Mladší z nich, kterému je 32 let, to ale popírá. Druhý zatčený, kterému je 38 let, odmítl vypovídat. Podle policie už měl dříve problémy se zákonem kvůli pytláctví a dopravním deliktům. Existují také indicie, že oba pytlačili profesionálně.

"V tuto chvíli vycházíme z toho, že použili nejméně dvě zbraně," řekl Orthen. "A předpokládáme také, že tyto dvě zbraně použili oba obvinění, tedy že oba stříleli," dodal státní zástupce. U obou byl podle něj zajištěn velký arzenál zbraní. Policie našla podle DPA při jedné domovní prohlídce v sárském Spiesen-Elversbergu pět krátkých zbraní, opakovací pušku, dalších deset dlouhých zbraní, kuši i tlumič a munici. V domě druhého podezřelého se našly dvě dlouhé zbraně.

Policie zatkla podezřelé ve městě Sulzbach v Sársku díky tomu, že jeden z nich na místě činu nechal svůj řidičský průkaz i průkaz totožnosti.