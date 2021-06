Podané ruce: Protilátky na covid mohou po očkování u seniorů rychle klesat

Brno - Hladina protilátek po očkování proti nemoci covid-19 může u starší generace rychle klesat. Novinářům to dnes řekl Jindřich Vobořil, ředitel společnosti Podané ruce, která provádí testování na výstavišti a má očkovací centrum v Janáčkově divadle. Výsledky vyplývají z testování více než 250 očkovaných. U 50 testovaných ve věku nad 65 let u 14 procent klesly protilátky po čtyřech měsících pod hranici pozitivity. Společnost chce vyvolat diskusi o třetí dávce vakcíny.

Test se uskutečnil v dubnu a květnu, zúčastnilo se ho 177 žen a 76 mužů ve věku od 16 do 83 let, kteří byli očkovaní vakcínami Pfizer a Moderna. Lidé byli 14 až 132 dní po druhé dávce očkování. Po měsíci mělo protilátky kolem 93 procent lidí, sedm procent je nemělo. Po čtvrtém měsíci mělo protilátky už jen 78 procent lidí. U 14 procent z 50 lidí ve věku nad 65 let klesly protilátky po čtyřech měsících pod hranici pozitivity. "Také zahraniční studie ukazují, že protilátky mohou po očkování rychle klesat obzvlášť u lidí, kteří toto onemocnění ještě neprodělali a jsou staršího věku," uvedl Vobořil.

Podle něj se starším lidem podávala vakcína v lednu nebo v únoru. "Naše testování ukazuje, že významná skupina těchto lidí měla už květnu dané protilátky po očkování pod hladinou, která je výrobcem udávaná za pozitivní. Můžeme předpokládat, že u této skupiny bude hladina protilátek dále klesat a je nutné mít nachystaný preventivní scénář," uvedl Vobořil.

Podané ruce chtějí ve spolupráci s městem a Diecézní charitou v testování protilátek pokračovat, a to především mezi seniory. Podle společnosti je cílem pravidelného testování protilátek to, aby se zabránilo opětovnému šíření nákazy, ochrana rizikových skupin a vyvolání diskuze o nutnosti třetí dávky pro ohrožené lid. Vobořil dodal, že například Británie chce znovu očkovat lidi nad 50 let.