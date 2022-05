Pod hradbami v Přerově se sešlo 69 kytaristů, zahráli české i zahraniční skladby

Přerov - Pod historickými hradbami v Přerově se sešlo 69 kytaristů. Společně zahráli nejen české, ale i známé světové skladby, řekl ČTK pořadatel Pavel Ondrůj. Hudební exhibice se letos ve městě uskutečnila pošesté. Dosud rekordní byla účast v roce 2019, kdy pod hradbami na kytaru společně hrálo 143 muzikantů.

Předloňský a loňský ročník poznamenala pandemie koronaviru, termín setkání se navíc různě posouval na základě přijatých opatření, tradice se však nepřerušila. Doznívání koronavirových opatření a situace ve společnosti se podle organizátorů nejspíše podepsaly i na letošní účasti. "I tak jsme rádi. Po mě je největším zadostiučiněním, když tady vidím mladé kytaristy a kytaristky v rozmezí 13 až 17 let. Pro některé z nich je to i první veřejné vystoupení. To je naděje do budoucna," řekl Ondrůj.

Většina účastníků podle něj měla s sebou akustické kytary, takzvané španělky. "Bylo tady ale i asi osm elektrických kytar a dvě ukulele," uvedl Ondrůj. V minulosti dorazili i muzikanti s elektrickými kytarami i baskytarami. Setkání podle pořadatelů přihlížely stovky Přerovanů. "Byly plné hradby," doplnil Ondrůj.

Kytaristé si společně zahráli šest skladeb. Ze zahraničních to byly Hey Joe od Jimiho Hendrixe, Soldier Of Fortune od Deep Purple a All You Need Is Love od Johna Lennona a Paula McCartneyho. Zazněla též skladba Válka je vůl od kapely Synkopy 61 a písně Vítr to ví a Řekni, kde ty kytky jsou. Jde o české cover verze skladeb, jejichž autory jsou Bob Dylan a Pete Seeger.

Přerov je podle pořadatelů jediným městem na Moravě, kde se akce tohoto druhu koná. Organizátoři se inspirovali kytarovým setkáním v sousedním Polsku. Kytarovou exhibici pořádá každoročně Nadační fond Blues nad Bečvou.