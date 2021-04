Počty žáků s pozitivním testem podle epidemiologa Smejkala zřejmě porostou

Praha - Počty žáků s pozitivním antigenním testem stoupnou, očekává epidemiolog Petr Smejkal, který vede Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES) při ministerstvu zdravotnictví. Současně upozornil, že použití antigenních testů ve školách je problematické a bylo by lepší provádět testování citlivější PCR metodou. Smejkal odhaduje, že by se studenti středních škol mohli vrátit do lavic v květnu, řekl dnes v rozhovoru na rádiu Frekvence 1.

Žáci prvního stupně základních škol, kteří se do tříd vrátili v pondělí, musí dvakrát týdně podstoupit antigenní test na nový koronavirus. Z 610.000 testů provedených tento týden, bylo pozitivních 302, tedy asi 0,6 promile, oznámil dnes ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

"Záchyt je opravdu malý," potvrdil Smejkal. Je ale přesvědčený, že množství odhalených případů ve školách stoupne podobně, jako tomu podle něj bylo v Rakousku. Současná velmi nízká čísla jsou podle Smejkala důsledkem toho, že děti do škol přišly z bezpečného prostředí domova. Při pobytu v rizikovějším prostředí škol ale může počet nakažených začít růst. "Proto si musíme pár týdnů počkat," doplnil epidemiolog

Dalším faktorem, proč je počet žáků s odhalenou infekcí tak nízký, je podle Smejkala zvolená metoda testování. "Při správném odběru z nosu jsou antigenní testy dobré. Ale v těch školách jsou problematické právě proto, že ten odběr nemůžete provést tak důkladně," vysvětlil. Bylo by proto podle něj lepší využívat pro testování ve školách citlivější PCR testy.

Při otevírání škol pro další žáky a studenty by podle Smejkala bylo dobré zachovat rotační způsob výuky, kdy se třídy ve škole střídají. "Je to opravdu bezpečnější, jakkoliv se to spoustě lidí nelíbí," řekl Smejkal Frekvenci 1. A dodal, že rotační výuku považuje za možná důležitější opatření než testování.

Podle Smejkalova odhadu by se v květnu do tříd mohli vrátit i studenti středních škol. Bude ale záležet na tom, jak se budou vyvíjet data o epidemii v Česku. V červnu už podle něj budou povoleny venkovní sporty a koncerty i restaurační zahrádky.

O tom, že prioritou pro případné další uvolnění protiepidemických opatření budou školy, dnes před novináři hovořil ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Uvažuje také o rozšíření možností pro sportovní aktivity, což ale nedoporučují epidemiologové. Arenberger řekl, že pandemii koronaviru bude možné považovat za stabilizovanou, až bude denně přibývat asi 100 případů na 100.000 obyvatel, přičemž nyní hodnoty dosahují zhruba trojnásobku.