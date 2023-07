Počty tropických dnů se v ČR za 60 let výrazně zvýšily, rostou maximální teploty

Brno - Počet tropických dnů, kdy maximální denní teplota přesáhne 30 stupňů Celsia, v Česku za posledních 60 let velmi rychle roste. Z dat 54 stanic, které mají dostatečně dlouhou časovou řadu, vyplývá, že zatímco v letech 1961 až 1990 jich bylo v součtu 7691, v dalších 30 letech už jich bylo 17.236. A například dnů, kdy je nad 35 stupňů, bylo v letech 1991 až 2020 1237, téměř devětkrát víc než v období předchozím. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu, které do grafiky zpracoval pracovník brněnské pobočky Jáchym Brzezina.

Statistika odpovídá starším klimatickým modelům, které v souvislosti s klimatickou změnou předpovídaly dlouhodobý růst počtu tropických dnů. "Je patrné, že počet dní s extrémními teplotami 30 stupňů a více se neustále zvyšuje. Zároveň je patrné, že teploty nad 35 stupňů se na začátku hodnoceného období nevyskytovaly téměř vůbec," poukázal Brzezina na fakt, že do začátku 90. let tyto extrémy lidé skoro neznali. Například nad 37 stupňů nebylo od roku 1961 dalších 20 let ani jednou ani na jednom místě republiky. Celkově za roky 1961 až 1990 bylo takových dnů v republice na stanicích 22, v dalších 30 letech 146, přičemž extrémní byl rok 2015. "Vůbec nejvyšší kdy naměřená teplota v Česku má hodnotu 40,4 stupně z 20. srpna 2012 v Dobřichovicích. Do roku 2012 byla absolutně nejvyšší naměřená teplota 40,2 stupně zaznamenaná 27. července 1983 v Praze-Uhříněvsi," uvedl Brzezina.

Jak se zvyšuje počet tropických dnů a jaké počty pro jakou část republiky očekávají klimatické modely ve třech variantách podle množství vypuštěných emisí oxidu uhličitého, lze najít na webu Klimatická změna. Obsah stránky tvoří vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe. Zatímco v letech 1981 až 2010 bylo tropických dnů v průměru v nejjižnější části jižní Moravy 16 až 20 ročně, v roce 2030 jich má být 31 až 40 a v roce 2050 ještě o deset více. Jde přitom o střední scénář, který ale očekává, že se podaří emise oxidu uhličitého alespoň stabilizovat. A průměrná délka horké vlny, která do roku 2010 činila 21 až 30 dnů může činit v roce 2050 při středním scénáři 51 až 70 dnů.