Počty případů covidu v ČR dál rostou, ve čtvrtek jich přibylo 421

Praha - Počty nově potvrzených případů koronaviru v Česku dál rostou, ve čtvrtek jich laboratoře odhalily 421. To je o 44 více než ve středu a o 116 víc než před týdnem. V souvislosti s tím roste i počet hospitalizovaných, ve čtvrtek vyžadovalo nemocniční péči 109 lidí s onemocněním covid-19, před týdnem to bylo 65 pacientů. Incidenční číslo, tedy týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, k dnešku stouplo na 23 z předchozích 22. Před týdnem byla celostátní incidence 14. Reprodukční číslo stouplo nepatrně na 1,44. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Denní počty nakažených v mezitýdenním srovnání stoupají nepřetržitě od konce srpna. V minulém týdnu se dvakrát dostaly lehce nad 300, v tomto týdnu jsou nárůsty výrazně vyšší. Již za první čtyři dny tohoto týdne bylo už pozitivních testů více než za celý minulý týden. Laboratoře odhalily od pondělí do čtvrtka celkem 1769 nakažených, za celý minulý týden to bylo 1743.

Odborníci očekávají další nárůst počtu infikovaných i hospitalizovaných. Díky očkování a vysokému počtu lidí, kteří už nemoc prodělali, by ale v letošním roce podle nich neměla nastat taková situace jako loni při podzimní vlně. Tehdy se počet potvrzených případů za den v listopadu vyšplhal až zhruba na 15.700 případů za den a nemocniční péči vyžadovalo přes 8000 nakažených.

Od začátku loňského března, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno přes 1,68 milionu případů koronaviru. Většina nakažených se vyléčila, 30.413 lidí s covidem-19 dosud zemřelo.

Očkovat proti onemocnění covid-19 se začalo v České republice na konci loňského prosince. Od té doby zdravotníci aplikovali téměř 11,61 dávek vakcíny. Plně naočkovaných je v zemi přes 5,8 milionu lidí. Ve čtvrtek dostalo očkování 13.957 lidí, v mezitýdenním srovnání asi o 5000 méně.

ČR je podle nákaz covidem v EU za 14 dní třetí nejméně zasaženou zemí

Podle počtu nakažených koronavirem za posledních 14 dní je nejhorší situace ze zemí EU stále v Irsku (434 případů na 100.000 obyvatel, před týdnem 504 případů). Druhou nejpostiženější zemí je nyní Řecko, kde bylo za posledních 14 dní zaznamenáno 380 případů koronaviru na 100.000 obyvatel (před týdnem bylo třetí se 412 případy). Třetí nejpostiženější zemí je Estonsko (367 případů na 100.000 obyvatel, před týdnem bylo s 334 případy páté). V České republice počty případů mírně rostou, s 29 případy (před týdnem 25) ale zůstává třetí nejméně postiženou zemí EU. Vyplývá to z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).

Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední dva týdny nyní hlásí Bulharsko, kde navíc počet obětí mezitýdenně výrazně vzrostl, z 56 na 92 úmrtí na milion obyvatel. Druhé je nyní Řecko (asi 47 mrtvých na milion za dva týdny, před týdnem bylo s 39 třetí), třetí Litva (45, před týdnem čtvrtá s 37). ČR vykazuje zhruba dva mrtvé na milion obyvatel za dva týdny a je šestou nejméně postiženou zemí (před týdnem byla ČR s 2,5 oběťmi covidu na milion obyvatel za dva týdny pátou nejméně postiženou zemí unie). Srovnání zemí EU podle počtu nákazy covidem a úmrtí s touto nemocí za 14 dní (období od 23. srpna do 5. září; řazeno podle počtu nakažených): Země Počet nakažených za 14 dní na 100.000 obyvatel Počet úmrtí za 14 dní na milion obyvatel Irsko 433,68 7,65 Řecko 380,32 46,83 Estonsko 366,82 12,79 Slovinsko 347,26 6,20 Kypr 342,45 33,78 Francie 322,10 22,77 Litva 321,54 44,74 Bulharsko 298,32 92,07 Portugalsko 263,83 16,03 Belgie 240,85 6,77 Rakousko 229,51 5,39 Nizozemsko 204,25 4,88 Chorvatsko 201,67 17,74 Španělsko 196,57 33,61 Dánsko 192,35 4,29 Lotyšsko 182,05 8,39 Lucembursko 178,40 0 Německo 166,56 4,50 Finsko 145,80 4,34 Itálie 145,58 12,81 Malta 135,84 17,49 Švédsko 133,67 1,07 Rumunsko 81,24 14,95 Slovensko 53,24 0,73 ČR 28,78 1,96 Maďarsko 26,28 1,84 Polsko 10,17 1,66 Zdroj: www.ecdc.europa.eu