Počty pozitivních na covid stoupají, v pondělí jich bylo nejvíc od půle prosince

Praha - Počty pozitivních testů na covid-19 opět stoupají, v minulém týdnu jich bylo o třetinu víc než v týdnu předcházejícím. Toto pondělí statistici evidovali téměř tisícovku pozitivně testovaných, což je nejvíc od poloviny loňského prosince. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) data už za minulý týden ukazují ústup chřipky, ale mírný vzestup RS virů, dalších původců nachlazení a právě koronaviru způsobujícího covid-19.

Podle ministerstva zdravotnictví jsou dlouhodobé predikce dalšího vývoje poměrně obtížné. "Svou roli v současném nárůstu může jistě hrát i počasí, kdy po teplejším období přichází mrazivé počasí, což má za příčinu větší kumulaci osob ve vnitřních prostorách, a to vždy potencuje snadnější přenos respiračních infekcí," sdělil ČTK mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Právě celková nemocnost respiračními infekcemi, do kterých odborníci od roku 2021 počítají kromě chřipky, RS virů a dalších virů způsobujících nachlazení také původce covidu-19, se podle SZÚ v předchozím týdnu proti tomu předcházejícímu prakticky nesnížila. Nemocných je asi 1350 na 100.000 obyvatel, což je pod hranicí chřipkové epidemie.

Pro závěry z hlášení od praktických lékařů za minulý týden je podle Heleny Jiřincové z Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková onemocnění SZÚ málo dat. "Kromě jasně sestupného trendu nelze dále hodnotit ve smyslu dominance. Mírně ubývá chřipky, RSV, mírně stoupá počet covid-19 případů, skoupá onemocnění vyvolaná dalšími respiračními viry, především rhinoviry, které se ve vrcholné fázi chřipkové epidemie na nemocnosti nepodílely," vysvětlila.

Z dat o testování na covid-19 ale vyplývá, že počty pozitivních testů ze začátku tohoto týdne jsou nejvyšší od 19. prosince. Pozitivní test má podle údajů ministerstva zdravotnictví zhruba pětina lidí s příznaky, což je nejvíc od začátku listopadu loňského roku.

"Celkový počet případů je pouze jednou z částí hodnocení vývoje epidemiologické situace a celkové zátěže, nikoliv však tím stěžejním - tím je počet hospitalizovaných, a to zejména počet hospitalizovaných ve vážném stavu, a zde nepozorujeme, že by docházelo ke změně, která by indikovala rizikový stav," doplnil Jakob. V nemocnicích je s covidem-19 asi 300 lidí, 12 na jednotkách intenzivní péče. Loni v polovině prosince, kdy byly počty pozitivně testovaných podobné, bylo hospitalizovaných přes 800. Lékaři hlásí jednotky zemřelých na covid-19 denně, před rokem jich bylo každý den kolem padesáti.

Doporučení jsou podle Jakoba stejná jak pro covid-19, tak chřipku a další respirační nemoci - dodržování rozestupů, mytí rukou a nošení prostředků ochrany dýchacích cest, zejména v místech, kde se nacházejí nemocní, jako zdravotnická zařízení nebo domovy pro seniory.

"V případě, že mám příznaky respirační infekce, tak zůstávám doma do vyléčení," dodal. Stále podle něj platí doporučení k přeočkování proti covidu-19, zejména u lidí, kteří mají vyšší riziko vážného průběhu. Odborníci je doporučují lidem nad 60 let nejméně čtyři měsíce po posledním přeočkování. Zájem ale podle dat ministerstva není velký. Zatímco před rokem lékaři očkovali desítky tisíc lidí denně, letos od začátku roku podali 23.300 dávek vakcíny. Základní očkování má 6,9 milionu obyvatel, tedy zhruba 65 procent populace, první posilující dávku 4,3 milionu a druhou 793.000.

Vývoj epidemie akutních infekcí dýchacích cest v ČR:

Týden Počet hlášených případů na 100.000 obyvatel Počet pozitivních testů SARS-Cov-2 Koronavirus - Mezitýdenní změna 6. týden 2023 - 1715 za dva dny - 5. týden 2023 1349 2708 + 37,7 % 4. týden 2023 1351 1967 + 7,7 % 3. týden 2023 1417 1827 - 5,3 % 2. týden 2023 1611 1930 - 32,7 % 1. týden 2023 1956 2866 + 6,5 % 52. týden 2022 1770 2692 - 39,8 % 51. týden 2022 2403 4472 - 19,1 % 50. týden 2022 2334 5526 - 10,1 % 49. týden 2022 1754 6144

zdroj: Státní zdravotní ústav, ÚZIS