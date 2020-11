Počty nových případů covidu klesají pomaleji než minulé týdny - video

Praha - Počty nových případů covidu-19 klesají nyní pomaleji než v minulých dvou týdnech. Zatímco v předchozím týdnu byl pokles mezi týdny o 40 procent, v posledním byl o 12 procent. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Situace se v regionech liší, současné rizikové skóre v systému PES je 57, tedy odpovídá přesunu do třetího stupně. Jen ve dvou regionech, Praze a v Moravskoslezském kraji, je na této úrovni dlouhodobě, u ostatních trvá čtvrtý stupeň rizika.

"Bez Prahy by skóre pro zbytek země doposud nikdy nedošlo do úrovně tři, pohybovalo by se lehce nad její hranicí. Stále ale trváme na tom, že opatření musí být pro celou republiku plošná," řekl k tomu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Kromě Prahy je ve třetím stupni rizika také Moravskoslezský kraj. Alespoň jednou se do třetího pásma dostaly také Středočeský, Plzeňský a Liberecký kraj. Naopak nejhorší je situace na Vysočině a v Pardubickém, Královéhradeckém a Karlovarském kraji. S vyloučením Prahy by rizikové skóre bylo 62, neumožňovalo by tak přesun do třetího stupně přísnosti opatření.

O tom bude vláda rozhodovat v neděli, platilo by od pondělí. Zmírnění opatření nenastává automaticky, skóre musí být lepší po sedm dní, aby ministerstvo vládě navrhlo zmírnění. Přesun do třetího stupně by znamenal například zrušení nočního zákazu vycházení, otevření restaurací, služeb, hotelů nebo všech obchodů.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že nyní jsou kapacity hygienických stanic a dalších call center pro trasování nakažených a jejich rizikových kontaktů asi 1000 lidí, což je dostatečné. Kvůli dobrovolnému testování pedagogických pracovníků, které by mělo začít 4. prosince, bude podle ní tato kapacita posílena. Podle ministra Blatného je v záloze asi 300 dalších lidí. Možnost nechat se testovat by podle odhadů ministerstva mělo mít asi 200.000 lidí, kromě učitelů také třeba vychovatelé. Od 18. prosince se pak počítá s nabídnutím testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění také všem ostatním zájemcům.