Plzeň - Počty dopravních nehod v České republice rostou. Podle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu by ale měly klesat. Na konci letošního roku by podle jejích cílů nemělo být více než 393 obětí na životech a už na konci prvního pololetí je pravděpodobné, že se cíl splnit nepodaří. ČTK to dnes řekl Marcel Mourek, ambasador Evropské asociace bezpečnosti silnic (EABS), která sdružuje konkurenční evropské výrobce bezpečnostních prvků včetně českých, pobočku má i v ČR.

Na silnicích v ČR podle asociace i policejních statistik zemřelo letos od ledna do června 233 lidí, meziročně o deset více. Dalších 1047 se těžce zranilo, což byl nárůst proti loňsku o 23 lidí. Počet nehod se zvýšil o necelé jedno procento a činil téměř 50.000. V Česku nehod přibývá posledních devět let s výjimkou let 2011 a 2014. Souvisí se zvyšováním počtu vozidel a houstnutím provozu.

"Strategii se nedaří dlouhodobě plnit, počty mrtvých a těžce zraněných jsou dlouhodobě vysoké. Navíc cíle strategie nejsou nikterak ambiciózní. V severských zemích se už běžně pracuje s cílem nulového počtu mrtvých na silnicích," uvedl Mourek. Právě hnutí Vision Zero prezentuje EABS veřejnosti a odpovědným institucím.

Podle Mourka je na vině také nedostatek pasivních bezpečnostních prvků na silnicích. "Projekty komunikací jsou zastaralé. Každý bezpečnostní prvek na silnicích musí odpovídat českým normám, které ale pocházejí z minulého století. Přitom vývoj jde rychle kupředu," uvedl. Podle Mourka existují například nové typy vodorovného značení, které upozorní řidiče na vyjetí z pruhu, či bezpečnější svodidla, která zadrží i nákladní auta. "Většina moderních opatření se ale na českých silnicích nepoužívá, protože je normy neznají. Nicméně spolupracujeme s ministerstvem dopravy a připravujeme požadavky na legislativní změny," dodal.

Pasivní bezpečnostní prvky nechrání podle EABS jen řidiče. "Například nové způsoby osvětlení přechodů, tlumící bariéry znemožňující vyjetí havarovaného vozu na chodník. Významnou skupinou umírajících jsou motocyklisté. Přitom na většině silnic nejsou ani svodidla s ochranou proti podjetí motorkářem," řekl analytik EABS Jánko Ostrolucký.

Od ledna do června zemřelo nejvíce lidí na silnicích v osobních autech - 112, následovalo 56 chodců o 38 motocyklistů. Nejtragičtějším měsícem byl květen a nejhorším dnem pátek. Nejvíce nehod, 70 procent, se stalo na silnicích mimo obce, 26 procent v obcích a zbytek na dálnicích.

Pozornost při zabezpečování silnic by se měla podle asociace soustředit hlavně na silnice nižších kategorií a obecní komunikace. "Zveme zástupce krajů a starosty na pravidelné kulaté stoly. Nejbližší se koná 1. října v Českých Budějovicích," dodal Mourek.