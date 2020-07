Počty nakažených rostou v Číně nejvíce od března

Washington - Ve Spojených státech za den přibylo nejméně 67.783 případů nakažlivého onemocnění covid-19 a 1183 souvisejících úmrtí. Brazílie za posledních 24 hodin zaznamenala dalších 57.837 potvrzených případů koronavirové nákazy a 1129 souvisejících úmrtí. Pevninská Čína zaznamenala během čtvrtka 127 nových případů koronaviru, což je nejvíc od 5. března.

RTR: V USA přibylo na 68.000 nakažených covidem a 1183 zemřelých

Ve Spojených státech za den přibylo nejméně 67.783 případů nakažlivého onemocnění covid-19 a 1183 souvisejících úmrtí. Dohromady už supervelmoc eviduje 4,51 milionu nakažených a 152.383 obětí, což je v obou statistikách nejvíc na světě.

Předchozí den v USA zemřelo dalších 1267 lidí s covidem-19 a nově se nakazilo více než 68.000 lidí.

Jenom v Kalifornii přibylo podle Reuters nejméně 122 úmrtí, takže počet obětí pandemie v nejlidnatějším státě USA už přesáhl devítitisícovou hranici. Počet nakažených v Kalifornii vzrostl během čtvrtka o 8906 na 492.986.

Mezi infikovanými je i herec Bryan Cranston, známý například ze seriálu Perníkový táta. Držitel cen Emmy ve čtvrtek na instagramu oznámil, že prodělal covid-19 s mírnými příznaky a daroval své krevní plazma krevnímu centru Kalifornské univerzity v Los Angeles s nadějí, že jeho protilátky pomohou jiným v boji s nemocí.

Na celém světě se koronavirová nákaza potvrdila podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) u více než 17,2 milionu lidí, z nichž na 672.000 zemřelo.

V Brazílii se covidem-19 nakazilo dalších téměř 58.000 lidí

Brazílie za posledních 24 hodin zaznamenala dalších 57.837 potvrzených případů koronavirové nákazy a 1129 souvisejících úmrtí. Informovalo o tom ve čtvrtek podle agentury Reuters brazilské ministerstvo zdravotnictví. Obě čísla jsou nižší než předchozí den, kdy byla rekordní. Mexiko hlásí 7730 nově potvrzených případů infekce a 639 obětí.

Dohromady už Brazílie, největší a nejlidnatější latinskoamerická země, eviduje 2,610.102 potvrzených případů koronavirové nákazy. Dohromady už v zemi zemřelo 91.263 lidí s covidem-19.

Počet nově nakažených je méně než předchozí den, kdy v Brazílii za přibylo rekordních 69.074 nakažených koronavirem. Jihoamerická země zaznamenala ve středu také rekordní nárůst úmrtí pacientů s covidem-19, během jediného dne jich zemřelo 1595.

Brazílie je po Spojených státech druhou nejvíce zasaženou zemí na světě. Experti však upozorňují, že ve skutečnosti se koronavirem nakazilo nejspíš ještě mnohem více Brazilců, podle studie univerzity v Sao Paulu až šestkrát více. V zemi se totiž provádí málo testů.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro dlouhodobě covid-19 bagatelizuje a tvrdí, že karanténní opatření způsobí v ekonomice více škody než pandemie samotná. Sedmého července ovšem informoval o tom, že má na koronavirus. Minulou sobotu prezident oznámil, že už má negativní test.

Ve čtvrtek Bolsonaro přiznal, že se ve středu cítil poněkud slabý a nyní bere antibiotika a také podstoupil krevní test. Podrobnosti prezident nesdělil. Pravicový prezident se ve středu poprvé poté, co se uzdravil z nemoci covid-19, zúčastnil veřejné akce. Jen přihlížel oslavě na počest žen pracujících ve venkovských oblastech Latinské Ameriky a když akce skončila, ze sálu odešel. Na obličeji měl ochrannou roušku. Jeho manželka ve čtvrtek oznámila, že covidem-19 onemocněla také.

Vysoká čísla nakažených a obětí hlásí také Mexiko. Ve čtvrtek evidovalo dalších 7730 případů nákazy, a dohromady jich už zaznamenalo 416.179, což je šestý nejvyšší počet na světě. Vláda přitom připouští, že skutečný počet nakažených je ve skutečnosti pravděpodobně ještě mnohem vyšší. V Mexiku už infekci podlehlo 46.000 lidí, což zemi v této smutné statistice řadí dokonce na čtvrté místo na světě.

Čína a Vietnam hlásí nejvíc nových případů koronaviru za měsíce

Pevninská Čína zaznamenala během čtvrtka 127 nových případů koronaviru, což je nejvíc od 5. března. Oznámily to dnes podle agentury Reuters místní úřady. Vietnam eviduje 45 případů za den, tedy nejvíce od konce ledna, kdy se v této asijské zemi objevily první případy. Čína eviduje ke konci 30. července 84.292 případů koronavirové nákazy.

Ještě ve čtvrtek hlásila Čína 105 nových případů za předchozí den, takže infikovaných přibývá stále rychleji. I tak jsou ale nárůsty v miliardové zemi, v níž má pandemie svůj původ, vzhledem k počtu obyvatel nízké. I Česká republika má denní přírůstky infikovaných vyšší.

Velká většina nově nakažených v Číně, 112, pochází ze severozápadní Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, která je novým čínským ohniskem nákazy. Ve čtvrtek tento region hlásil 96 nově nakažených. Dalších 11 nových případů má provincie Liao-ning na severovýchodě Číny, o pět více než předchozí den.

Čtyři nové případy covidu-19 v Číně jsou importované ze zahraničí. Nakažených bez příznaků, které čínské úřady počítají zvlášť, přibylo 11, o deset méně než předchozí den.

Vietnam dnes hlásí svůj dosud největší denní nárůst případů covidu-19. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo 45 nových koronavirových infekcí, které souvisí s nedávným propuknutím nákazy v centrálním městě Danang. Noví pacienti, kterým je od 27 do 87 let, byli umístěni do čtyř nemocnic a jednoho hotelu v Danangu.

Vietnam za celou dobu epidemie zaznamenal 509 případů koronavirové infekce a žádné úmrtí. Třiadevadesát případů bylo zachyceno po nejnovějším opětovném výskytu viru SARS-CoV-2. Předtím země zažila 100 dní bez jediného případu lokálního přenosu.

