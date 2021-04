Počty nakažených novým koronavirem v Česku nadále klesají

Praha - V Česku ve středu přibylo 2483 potvrzených případů onemocnění covid-19. Oproti stejnému dni minulého týdne to bylo téměř o 16 procent méně. Na 100.000 obyvatel v současnosti připadá 146 nově nakažených za posledních sedm dní. Ve středu to bylo o pět více. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Nejvýrazněji se infekce šíří na Zlínsku, kde na 100.000 lidí připadá 332 nových případů za poslední týden. Naopak nejlépe je na tom Chebsko s 23 nově nakaženými na 100.000 obyvatel.

Reprodukční číslo se čtvrtý den drží poblíž 0,88. Číslo udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný člověk. Nižší než jedna je 15. den v řadě, což znamená, že šíření epidemie v Česku zpomaluje,

Za čtyři měsíce od začátku očkování proti covidu aplikovali zdravotníci v Česku přes tři miliony dávek vakcíny proti covidu. Plně očkováno je přes 980.000 lidí.