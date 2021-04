Počty hrabošů v březnu klesly, odpovídají ale loňskému jaru

Praha - Počty hrabošů v březnu meziměsíčně znovu klesly. Podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) se snížily o 34 tzv. aktivních východů z nor na 422. Loni v březnu to bylo 478 výlezů z nor. Podle mluvčí ÚKZÚZ Ivany Krškové jsou v ČR ale stále lokality, kde jsou populace s až 2000 aktivních východů z nor na hektar.

Aktivní východ je díra do nory se zřetelnými pobytovými stopami, například se zataženými kousky rostlin nebo s ohlazeným vstupem.

Aktuální březnové hodnoty podle mluvčí odpovídají 8,3násobku prahu škodlivosti v ČR. "V trvalých kulturách se hodnoty pohybovaly na 13,6násobku prahu škodlivosti a v ozimech na 4,6násobku prahu škodlivosti. Extrémním výskytem hraboše jsou stále silně ohroženy kraje Královéhradecký, Liberecký, Středočeský a Ústecký. Vyšší riziko též hrozí v krajích Karlovarský, Olomoucký a Pardubický," dodala Kršková. Situace je tak podle ní srovnatelná s loňským jarem.

Hodnocení prahu škodlivosti se mění, na podzim jde o 200 nor v ozimech, případně o 400 nor ve dvouletých a starších porostech, stojí na Rostlinolékařském portálu. Na jaře, které se bude používat pro výpočty od března, jde o 50 užívaných nor na hektar.

Boj proti přemnoženým hrabošům se v předloňském roce stal předmětem sporů. ÚKZÚZ předloni v létě povolil rozhoz jedu na povrch půdy na velké části území ČR, ministerstvo zemědělství však po kritice od ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo.

Po plošné aplikaci jedu na Moravě se tehdy našlo téměř 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy prokázaly zbytky jedu. ÚKZÚZ však uvádí, že za loňský rok uložil pouze pět pokut za nenahlášenou aplikaci jedu. Následně se jed mohl používat lokálně.

Kvůli hrabošům podpořil sněmovní zemědělský výbor návrh, podle kterého by mohlo být možné v případě ohrožení majetku nebo z hygienických důvodů učinit nezbytné zásahy do populací silně ohrožených živočichů. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR by se tak ale zrušila 30 let ukotvená ochrana silně ohrožených živočichů.