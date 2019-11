Počty hostů v českých hotelích rostou, trend ale zpomaluje

Praha - Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Česku od začátku roku do konce září v meziročním srovnání vzrostl o 3,1 procenta na 17,3 milionu lidí. Strávili zde 45,6 milionu nocí. Převažovali domácí turisté, kterých se ubytovalo devět milionů, řekl na tiskové konferenci Českého statistického úřadu (ČSÚ) vedoucí oddělení statistiky Pavel Vančura. Návštěvnost hotelů a penzionů od roku 2012 podle něj roste nepřetržitě, letos ale růst zpomaluje. Turisté nejčastěji přijíždějí z Německa a z cestovního ruchu nejvíce těží Praha.

V Česku je 9403 hromadných ubytovacích zařízení, nejvíce v Jihočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji. Největší část tvoří penziony a tříhvězdičkové hotely. Úřad zveřejnil tato data poprvé.

Cizinců přijelo do Česka v prvních třech čtvrtletích 8,3 milionu, meziročně o 2,6 procenta více, z toho bylo více než 1,6 milionu Němců. "Ti tvoří kolem 19 procent všech zahraničních návštěvníků, v případě přenocování je podíl ještě větší," uvedl Vančura. Za "skokana roku" označil Francii, která si připsala přes deset procent meziročního nárůstu v počtu turistů.

Například Rusko je v počtu ubytovaných hostů na šestém místě, avšak v počtu přenocování na druhém. "Lze z toho vyvodit, že hosté z Ruska zde nocují déle než ostatní zahraniční návštěvníci," dodal.

Od začátku roku se zvyšují počty turistů z Číny, USA, Ruska a Francie, ve srovnání s loňskem přijelo o 50.000 více i Poláků. Ubylo naopak meziročně Britů, Italů a Jihokorejců.

Ve 3. čtvrtletí meziročně ubylo i Číňanů. Že by za tím byly spory mezi Prahou a Pekingem si Vančura nemyslí. Číňané v ČR také ze všech národů stráví nejméně nocí. Podle Vančury to je ale tím, že do Evropy přijíždějí zhruba na dva týdny a chtějí navštívit co nejvíce zemí.

Meziročně ve sledovaném období také vzrostla návštěvnost penzionů, které jsou oblíbenější u Čechů, a pětihvězdičkových hotelů, jež navštěvuje naopak více cizinců. V počtu přenocování o čtyři procenta klesl zájem o hotely s méně hvězdičkami, jejich podíl na celkové návštěvnosti ale není podle Vančury významný.