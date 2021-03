Počty antigenních testů v laboratořích dál rychle rostou

Praha - Počty antigenních testů provedených v laboratořích dál rychle rostou a překonávají rekordy. Dosud nejvíce jich laboratoře provedly v pondělí, a to téměř 113.000. V úterý to bylo 95.000, což je druhý nejvyšší údaj od začátku epidemie a může se ještě zpětně navýšit. Březnový denní průměr antigenních testů se blíží 72.000 a proti únoru je o 82 procent vyšší. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Větší zájem o antigenní testy zřejmě souvisí s povinným testováním ve firmách.

Pondělní počet antigenních testů byl téměř o třetinu vyšší než před týdnem, úterní pak o 44 procent vyšší. První březnové pondělí laboratoře vykázaly téměř 84.000 antigenních testů, což byl v tu dobu rekord, který se ale udržel jen týden.

Z celkového počtu testů tento týden připadají tři čtvrtiny na antigenní testy a čtvrtina na spolehlivější PCR testy. V úterý laboratoře provedly 28.031 testů PCR a 95.442 antigenních testů. Celkem potvrdily 15.196 případů koronaviru, antigenní testy se na záchytu podílely 14,3 procenta. Týdenní průměr se pohybuje kolem 20 procent.

Povinné testování musely minulý týden zahájit firmy. Velké nad 250 zaměstnanců měly s testováním začít ve středu a dokončit ho do 12. března. Střední podniky s 50 až 249 pracovníky s testováním měly začít v pátek. Ode dneška se povinnost týká i úřadů s 50 a více pracovníky. Podle materiálů, které má ČTK k dispozici, by se testování ve veřejném sektoru mělo týkat asi půl milionu lidí.

Dostupné termíny na antigenní testování se v posledních dnech zaplnily dlouho dopředu. "Ve chvíli, kdy vláda nařídila povinné testování ve firmách, některé šly nejjednodušší cestou a poslaly zaměstnance objednat se do těch center, což samozřejmě nebylo cílem," uvedl v pondělí ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) označil zaplnění veřejných testovacích míst za problém a apeloval na zaměstnavatele, aby místa pro veřejnost využívali minimálně či vůbec. Mají využívat samotestování.

Občanští demokraté vládu vyzvali, aby testovací kapacity navýšila, nebo zvýšila příspěvek na testy. To žádali i Piráti a STAN, podle kterých by namísto 60 korun měl být příspěvek na test 80, nebo 100 korun. "Zaměstnavatelé tvrdí, že současný příspěvek není dostačující," uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Antigenní testy jsou pro občany se zdravotním pojištěním v Česku nyní poskytovány zdarma jednou za tři dny, pokud neprodělali nemoc covid-19 v předchozích 90 dnech.