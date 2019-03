Mladá Boleslav - Kapitán fotbalistů Mladé Boleslavi Marek Matějovský se výraznou měrou podílel na první porážce Sparty po šesti jarních výhrách. První gólovou akci svého týmu nejdříve sám rozjel a v 81. minutě nakonec vstřelil rozhodující gól. Bývalý dlouholetý hráč Pražanů přiznal, že měl z vítězství smíšené pocity.

"Spartě samozřejmě přeju. Když nebude hrát proti nám, tak ji vždycky budu držet palce. Pocity jsou smíšené. Zažil jsem tam spoustu krásných let, to se jen tak nevymaže. Někteří lidé, protože tady bylo hodně sparťanů, na mě měli poznámky. Možná kvůli těm nepříjemným jsem rád, že se to povedlo. Jinak Spartě fandit budu a přeju jí jenom to nejlepší," řekl novinářům Matějovský po triumfu 2:1.

Sedmatřicetiletá lídr Mladé Boleslavi působil v rudém dresu v letech 2010 až 2016. Sparťanský kotel v prvním poločase dokonce skandoval jeho jméno. "To bylo hezké, ale bylo to za stavu 0:0. Jakmile jsme vedli, byly tam nepříjemné poznámky, ale to k tomu patří. Stejně jako chci vyhrát pro svůj tým, tak oni chtějí, aby zvítězil ten jejich. Do budoucna jim přeju jenom to nejlepší. Na to, co jsem tam prožil, jen tak nezapomenu," prohlásil Matějovský, jehož hostující příznivci během střídání v 94. minutě odměnili potleskem.

V 52. minutě načal první gólovou akci zápasu, kdy přihrál na stranu volnému Fulnekovi, který před brankou našel zakončujícího Komličenka. Po vyrovnání Kangy v 73. minutě z penalty si pak sám vzal rozhodující slovo a střelou z hranice vápna rozhodl o tom, že jeho tým neprohrál v jarní části soutěže ani sedmý duel.

"Moc gólů nedávám a spousta týmů to ode mě ani nečeká, protože většinou vymýšlím nějakou předfinální nebo finální přihrávku. Nějak mi problesklo hlavou: Dej si dotek a zkus jí. Ono to tam spadlo a samozřejmě jsem za to rád," popsal Matějovský, jehož trefa utnula vítěznou šňůru Sparty.

"Máme radost. Říkali jsme si, že by bylo fajn, kdybychom byli prvním týmem, co by je seknul a to se povedlo," těšilo bývalého hráče anglického Readingu.

Přitom začátek se jeho mužstvu příliš nepovedl a hosté se několikrát ocitli blízko brance. "Úvod byl slaboučký z naší strany. Hlavně ode mě. Nebyl jsme vůbec ve hře, dost ztrát, nebyl jsem vůbec spokojený. O půli jsme si řekli, že zkusíme ještě přidat a že je začneme napadat vysoko, že jsou schopní dělat chyby vzadu. Jak Štetina, tak Costa, konec konců i gólman Nita tam dokázal něco vyrobit. To se nakonec podařilo a jsme rádi, že jsme to zvládli vítězně," poznamenal Matějovský.

V zápase podstoupil řadu soubojů s Kangou. "Abych se přiznal, Kanga zrovna není můj šálek čaje. Fotbalista skvělý, ale co kontakt, tak hodně hlasité projevy. Kolikrát to vypadá, že má zlomenou nohu a za pár vteřin běhá dál. To se mi úplně nelíbí, ale jinak fotbalista je to skvělý," uznal Matějovský.