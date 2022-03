Pocity české rekordmanky má Stewartová zatím utlumené, v létě ji čeká maraton

Praha - Pocity novopečené české rekordmanky v půlmaratonu má Moira Stewartová zatím utlumené. V létě ji čeká maraton při mistrovství Evropy v Mnichově. Původně chtěla maratonskou trať znovu absolvovat už na jaře, ale kvůli bolavému kolenu měla v zimě tréninkový výpadek a nestihla se připravit.

Navíc se objevila nabídka na rychlý půlmaraton v Istanbulu, kde časem 1:10:14 překonala český rekord. "Já se přiznám, že si to zatím moc neuvědomuju. Tím, jaký to byl závod a já jsem byla až několikátá, tak je to takové trošičku utlumené. Bude mi to pomaličku docházet," vyprávěla dnes novinářům po příletu.

Cítila ještě rezervy, protože měla tréninkové manko a počasí nebylo kvůli větru ideální. Také její trenér Václav Janoušek věří, že by mohla svůj půlmaratonský osobní rekord ještě výrazně vylepšit. "Nebyl čas ladit to tempově na půlmaraton. Nejdelší úsek, co Moira běžela souvisle, tak byly nějaké tři kilometry. Tam si umím představit, že tam budou nějaké čtyřky, šestky ve víc opakováních. To teď nebylo. A myslím, že velká rezerva byla v počasí," uvažoval. "Myslím, že určitě (může běžet) pod hodinu deset. Běžela čtvrtý půlmaraton a říká se, že ideální je takový osmý půlmaraton nebo maraton. Její silniční kariéra je na začátku," doplnil na adresu šestadvacetileté běžkyně.

Zimní trénink byl dlouho improvizovaný. "Dost jsem posilovala, jezdila na kole. Zjistila jsem, že můžu běhat do nějakých pěti kilometrů. Takže já jsem byla zraněná a měla jsem trojfázové tréninky. Ráno jsem běhala, pak jsem šla do posilky a na trenažér," popisovala Stewartová. Nejdříve si myslela, že bolest rychle odezní, ale když se to protahovalo, znervózněla. Řešení se našlo až po magnetické rezonanci jiné části těla. "Zjistili, že mám vykouslou nebo vyhřezlou plotýnku, že mi tlačí na nerv do kolena. Jakmile se to zjistilo, tak jsem dostala cviky a do týdne to bylo v pohodě," dodala několikanásobná česká šampionka v dlouhých bězích na dráze.

Na tartan se na chvíli vrátí, chystá se na mistrovství republiky na 10.000 metrů, které se uskuteční za měsíc v Otrokovicích. "To je první jistý závod. Ještě jsme spekulovali, že bychom před tím dali desítku na silnici," prozradila. Pak se bude připravovat na maraton na ME. S trenérem se chystají využít zkušenosti z vynuceného zimního doplňkového tréninku. "Nemusí v přípravě na maraton na začátku naběhávat objem, ale může to najezdit na kole. Pošetří pohybový aparát a pak může jít do kvality," plánoval Janoušek.