Praha - Počítač na základě analýzy všech 115 opusů Antonína Dvořáka dokomponoval nedokončený fragment jeho díla nalezený v Českém muzeu hudby. Zrodila se tak skladba pro klavír, kterou nahrál Ivo Kahánek. Do hudebního experimentu, který ve skladatelské a interpretační rovině rozehrává dialog mezi člověkem a umělou inteligencí s názvem AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist) se zapojil orchestr PKF — Prague Philharmonia. ČTK o tom informovala mluvčí PKF Iva Nevoralová.

Základní inspirací projektu s názvem AIVA/Dvořák: From the Future World se stal fragment Dvořákova díla pro klavír v tónině e moll. "Na úplném počátku tohoto projektu stojí slovo experiment. Touha prověřit, jak lze umělou inteligenci kreativně využít a kam až sahají její možnosti. K tomu jsme chtěli vytvořit dílo, které zaujme posluchače. V průběhu dosavadní části projektu se rozvinula ojedinělá debata s technology i hudebníky. Diskuse, která se jeví jako velmi široká, aktuální, nabalující na sebe stále nové a nové otázky. Došli jsme k poznání, že dílo AIVA v nás vyvolává emoce, které pod rukama skvělého interpreta dokážou naplno obživnout," uvedli autoři projektu Richard Stiebitz a Filip Humpl ze společnosti Wunderman.

Umělou inteligenci AIVA od roku 2016 vyvíjí lucemburská společnost Aiva Technologies. Systému AIVA byl francouzským kolektivním správcem SACEM přiznán statut "autor". AIVA už analyzovala na 30.000 skladeb autorů od baroka až po 20. století, ke kterým uplynula autorskoprávní ochrana.

Klavírista Kahánek, který fragment skladby dokončený počítačem nahrál, se k možnostem umělé inteligence v hudbě staví obezřetně. "Lidská inteligence je úžasný instrument schopný sofistikovaného uvažování na mnoha úrovních, avšak pevně integrovaný do naší osobnosti, neoddělitelný od citu, intuice, morálky. Umělá inteligence je naproti tomu brilantní demonstrací jediné složky lidského nitra, a to schopnosti racionálního myšlení. V tom se skrývá její obrovský technologický potenciál, a minimálně stejně velká míra rizika," uvedl hudebník. "Z mého (velmi zjednodušeného) pohledu se umělá inteligence může nejen v hudbě stát dobrým sluhou, ale špatným pánem," dodal.

Tvůrci zadali AIVA další fázi projektu - úpravu první části pro klavír do sazby pro smyčcové kvarteto a dokomponování 2. a 3. věty ve stylu Antonína Dvořáka rovněž pro smyčcové kvarteto. Vznikla tak třívětá kompozice, z níž třetí část zazní 15. listopadu v orchestrálním cyklu PKF v Rudolfinu pod taktovkou jejího šéfdirigenta Emmanuela Villauma. "Je to fascinující experiment, ale pořád je to jen experiment. Výsledek je impozantní a legitimní, ale není to Dvořák," konstatoval Villaume.