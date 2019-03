Olomouc - Hokejisté Olomouce si v pátečním duelu 49. kola extraligy díky domácí výhře nad Mladou Boleslaví 3:1 definitivně zajistili účast minimálně v předkole play off a teď se mohou soustředit na boj o šestku pro přímý postup do čtvrtfinále. Právě na šestou pozici se posunuli o bod před sedmé Vítkovice, který také už mají jistou účast v boji o titul stejně jako první pětice Liberec, Plzeň, Třinec, Hradec Králové a Kometa Brno. Útočník Jan Knotek nicméně upozornil, že olomoucký tým ještě potřebuje zvládnout tři zbývající kola.

"Je to fajn, ale ještě jsou do konce tři zápasy," komentoval na klubovém webu pozici Olomouce po páté výhře v řadě Knotek, který duel s Mladou Boleslaví rozhodl vítěznou brankou. V 57. minutě rozuzlil vyrovnaný zápas proti Středočechům, kteří se po prohře definitivní pojistky účasti ve vyřazovací části nedočkali.

"Rozhodně to bylo hodně vyrovnané. I podle toho skóre 1:1, kdy se to dlouho tahalo. Boleslav jela asi pět minut před koncem sama na branku, takže to taky mohlo skončit úplně opačně. Byl to pro nás takový zdvižený prst, abychom si nemysleli, že jsme je tady přejeli," podotkl Knotek.

Před svou klíčovou brankou získal puk a v úniku překonal brankáře Gašpera Krošelje. "Viděl jsem, že to tam boleslavským hráčům tak nějak zvláštně poskakuje. Myslím, že se moc nedomluvili, kdo to bude hrát, tak jsem tam zkusil vletět s hokejkou, šťastně jsem to vypíchl, jel jsem sám na bránu a prostřelil jsem ho. Věděl jsem, co udělám, a udělal jsem to. Mířil jsem mezi nohy," prohlásil Knotek.

Hájit pozici v první šestce bude Olomouc v příštích dvou kolech doma proti Pardubicím a Zlínu, v závěrečném dějství se představí v Chomutově. "Samozřejmě, že teď je to hezké, ale počítá se to až po 52. kole," prohlásil jednatřicetiletý útočník.

"Já to moc nesleduji. Jednak, když se potácíme někde dole, zbytečně mě to znervózňuje a stresuje. V kabině ale slyším, kdo co říká, takže v obraze jsem, ale detailně to nesleduji. Až od diváků jsem slyšel, že jsme šestí, no a co, tak mi docvaklo, že se asi podívali, jak hrály Vítky," usmíval se Knotek.