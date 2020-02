Počítá se jen vítězství, řekl Smoleňák před finále Ligy mistrů

Hradec Králové - Útočník Radek Smoleňák věří, že Hradec Králové dnes večer zvládne v hokejové Lize mistrů i poslední krok a vítězstvím nad Frölundou se zapíše do historie. Kapitán Mountfieldu je připraven udělat vše pro to, aby Východočeši v domácím prostředí porazili obhájce trofeje a mezinárodní klubovou soutěž ovládli.

"Jsme druhý český tým, který postoupil do finále, ale chceme být první, kteří trofej vyhrají. Říká se, že když nevyhrajete, tak nikoho nezajímá, zda jste druhý, třetí nebo poslední," řekl Smoleňák. V roce 2017 do finále postoupila Spartu, která se stejným švédským klubem v prodloužení prohrála. Hradec Králové má šanci Pražany "pomstít".

Východočeši se s Frölundou utkali již v základní skupině a každý z týmů vyhrál jeden zápas. Vždy na ledě soupeře. "Takže teď nás čeká souboj o to, kdo je opravdu lepší. Doufám, že to zvládneme, ale víme, že to nebude nic jednoduchého. Mají v kádru výborné hráče a my víme, že pokud chceme uspět, musí být od první vteřiny vidět, že jsme tým, který chce více. Rozhodně není důvod, abychom se jich báli," podotkl Smoleňák.

Pro třiatřicetiletého útočníka bude finále jedním z nejdůležitějších zápasů v kariéře. "Já hrál akorát jedno finále ve Finsku, od té doby nic. Takže tohle pro mě opravdu hodně znamená," řekl Smoleňák. "Když jsem přišel do Hradce, tak jsem říkal, že chci něco vyhrát. Ve svém věku už na to koukám jinak, než když mi bylo dvacet. Pro spoustu kluků to může být jedinečná a možná jediná šance v kariéře něco vyhrát. Tohle je unikátní se nějakým způsobem zapsat do historie. Jak pro nás hráče, organizaci, město, sponzory, majitele...Bylo by to opravdu hezký," uvedl.

Hradec Králové bude opět spoléhat hlavně na kvalitní obranu, v šesti zápasech play off Ligy mistrů inkasoval jen tři góly. "Jestli to bude defenzivní bitva? Můžu říct, že jo a po první třetině to bude 5:5... Tyhle zápasy jsou ale opravdu o jedné dvou chybách a oba týmy jsou natolik vyspělé, že kdo tu chybu udělá, toho to může stát zápas. Nečekám, že by to měly být nějaké střelecké galeje," řekl Smoleňák.