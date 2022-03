Pochodu na podporu Ukrajiny se na jižní Moravě zúčastnily i ukrajinské rodiny

Křtiny (Blanensko) - Zhruba padesátka lidí se zúčastnila pouti a pochodu z Bílovic nad Svitavou do Křin na Blanensku, aby vyjádřila podporu Ukrajině napadené Ruskem. Zúčastnily se i tři rodiny, které prchly přes válkou z Ukrajiny. ČTK to řekl pořadatel akce Pavel Lazárek. Podle něj tři ženy se čtyřmi dětmi našly zázemí na faře v blízkých Babicích nad Svitavou. Jejich muži odjeli bojovat do vlasti.

Ráno se uskutečnila mše v Bílovicích nad Svitavou, poté se lidé vydali asi na desetikilometrový pochod do Křtin, kde byl připravený program. "Zúčastnily se i ukrajinské rodiny. Máme tady tři ženy s desetiletými dvojčaty Ivanem a Míšou, desetiletou Nastěnkou a je tu i patnáctiletý Artemij. Přivezli je jejich otcové ze západní Ukrajiny a odjeli zpět na frontu," uvedl Lazárek.

Podle něj Ukrajinci přijeli vystresovaní. "Nekomunikovali, protože zažívali stres, nejistotu a úzkost, že se tam jejich otcové vrací," řekl Lazárek. Akce na podporu Ukrajině se ale zúčastnili. Desetikilometrová cesta je částí jedné z hlavních stezek vedoucích do Říma. "Ta stezka vede Litvou, Lotyšskem, Estonskem, Polskem, Českou republikou, Rakouskem a Itálií. Protíná země, které v současné chvíli nejvíce přijímají uprchlíky. Proto se dnes konají symbolicky poutě ve všech zemích," řekl Lazárek.

Pouť podle něj znamená podporu a solidaritu s Ukrajinou. "Stezka tím, že protíná Evropu a dělí ji na východní a západní část, tak odkazuje na bývalého papeže Jana Pavla II., který říkal, že Evropa musí dýchat oběma plícemi, jak z východu, tak západu," dodal Lazárek.

Rusko napadlo Ukrajinu minulý týden ve čtvrtek. Boje tak pokračují desátým dnem a vyžádaly si mnoho obětí. Z Ukrajiny prchlo už více než milion lidí. Desítky tisíc jsou jich v České republice.