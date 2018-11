Praha - Dvě až tři stovky fanoušků fotbalové Slavie dnes před ligovým derby svého mužstva se Spartou pochodovaly Prahou z Václavského náměstí až před stadion na Letné. Průvod sledovali policisté, nemuseli ale řešit žádné incidenty. Před sparťanský stadion dorazili fanoušci Slavie před 15:00.

Fanoušci oblečení podle dohody v černém se začali na náměstí u sochy Sv. Václava shromažďovat kolem 13:00 za početné policejní asistence. Na místě bylo deset policejních vozů a desítky policistů v uniformách i členové antikonfliktního týmu. Policisté upozorňovali fotbalové příznivce, že nesmějí mít zahalené tváře ani používat pyrotechniku.

Příznivci Slavie vyrazili zhruba kolem 13:30 z horní části Václavského náměstí k náměstí Republiky přes Štefánikův most a tunelem na Letnou. Policisté pro ně dočasně zastavili dopravu, což nezpůsobilo větší problémy. Před vstupem do Letenského tunelu policie důrazně upozorňovala účastníky pochodu, že při použití pyrotechniky ihned zakročí. Nakonec k tomu přistoupit nemusela. Nahoře na Letné čekali policisté na koních. Žádné incidenty se neodehrály ani tam, až na ojedinělé slovní přestřelky s fanoušky Sparty. Oba tábory ale ihned oddělili policejní těžkooděnci. Pražské derby je největším tahákem 14. ligového kola. Pokud Slavia alespoň remizuje, vrátí se do čela tabulky před Plzeň, v případě vítězství pak navýší náskok před Spartou na propastných deset bodů. Zápas na Letné začne v 17:00.