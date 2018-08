Praha - Kandidát ČSSD na šéfa diplomacie Miroslav Poche si přeje, aby předsednictvo strany v pátek situaci kolem obsazení ministerstva zahraničí definitivně vyřešilo. Poche to dnes řekl ČTK. Pozici i dva měsíce po jmenování kabinetu zastává předseda ČSSD Jan Hamáček, který je současně ministrem vnitra. Prezident Miloš Zeman Pocheho jmenovat odmítá, vedení sociální demokracie bude v pátek řešit, jak se k situaci postavit.

"Já bych chtěl, aby se o tom vedla debata. A předsednictvo mě buď potvrdilo, nebo tu nominaci změnilo," uvedl Poche.

Hamáček podle serveru Novinky.cz slibované řešení zřejmě odloží až na dobu po říjnových senátních a komunálních volbách. Statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola serveru řekl, že řešení chce naopak co nejdříve. "Taky bych se přimlouval za to, aby zítřejší (páteční) předsednictvo tu diskusi vedlo a aby to stanovisko také zaujalo zítra (v pátek)," řekl ČTK Poche.

Hrad nedávno prostřednictvím mluvčího Jiřího Ovčáčka sdělil, že z ústavního hlediska není žádný kandidát do čela diplomacie navržen, protože vláda byla kompletně jmenována. "Já bych se samozřejmě přimlouval za to, aby se situace řešila co nejrychleji," dodal Poche.

Zeman koncem června europoslance Pocheho nejmenoval ministrem, i když mu ho premiér Andrej Babiš (ANO) v souladu s koaliční dohodou s ČSSD navrhl. Po několika dnech dohadů o ústavnosti počínání prezidenta Hrad a úřad vlády vysvětlily, že Babiš doručil Zemanovi ještě alternativní návrh, kde pro případ odmítnutí Pocheho žádal, aby byl řízením české diplomacie pověřen Hamáček.

Hamáček ve středu záležitost se Zemanem probíral. Ovčáček poté sdělil, že Zeman europoslance Pocheho jmenovat nadále odmítá. V červnu Zeman jako důvody svých výhrad uváděl, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku.

Hamáček ve středu řekl, že od Babiše přímo neslyšel, že by odmítal Pocheho navrhnout podruhé, což zmiňoval předseda KSČM Vojtěch Filip. "Jsem jeden z těch, který stojí o to, abychom to vyřešili co nejdříve. Je to věc, která se mě osobně velice dotýká, musím řídit dva resorty. Ale není to věc, kterou by zavinila sociální demokracie," prohlásil.

Šéf ČSSD dříve vyvracel spekulace, podle kterých by mohl situaci vyřešit tím, že se vzdá funkce ministra vnitra a zůstane v Černínském paláci. Ve středu uvedl, že nemá důvod navrhovat změny. "Předsednictvo rozhodlo tak, jak rozhodlo. Já nemám důvod navrhovat nějaké změny. Předsednictvo je kolektivní orgán a rozhodne se tak, jak budou hlasovat jednotliví členové," uvedl Hamáček. Předsednictvo ČSSD, které Pocheho v květnu spolu s dalšími kandidáty na ministry vybralo, se sejde v pátek odpoledne.

Zeman v polovině července ČTK řekl, že považuje otázku obsazení ministerstva zahraničí za uzavřenou. Jak dlouho bude Hamáček současně řídit oba resorty, ponechává čistě na něm. Hamáček situaci v čele diplomacie označuje za dočasnou, jako nejzazší termín pro její trvání několikrát zmínil konec letních prázdnin.