Počet žáků v ZŠ se podle ČSÚ zvýšil o pětinu

Praha - Za posledních deset let se počet žáků v základních školách v důsledku demografického vývoje zvýšil o pětinu. V uplynulém školním roce jich ve školách bylo přibližně 953.000. Silné ročníky nyní míří na druhý stupeň základních škol, kde za posledních pět let vzrostl počet žáků o zhruba 65.000. Vyplývá to z dat, které dnes na tiskové konferenci představily pracovnice Českého statistického úřadu (ČSÚ). Nárůst počtu dětí na prvním stupni se podle nich už zastavil a lze očekávat, že za několik let začne ubývat i žáků na druhém stupni.

Přestože počet prvňáků třetí rok za sebou klesá, počet žáků základních škol od roku 2010/2011 plynule roste. V loňském roce navštěvovalo základní školy o 99.000 dětí víc než před pěti lety. Do prvních tříd nastoupilo loni podle dat ministerstva školství kolem 107.000 prvňáčků, před pěti lety to bylo 117.000 dětí. Silnější ročníky se postupně posouvají na druhý stupeň.

"Za pár let pravděpodobně můžeme očekávat, že skončí nárůst počtu žáků i na druhém stupni základních škol, a ředitelům tak možná skončí dlouhé období starostí s neustálým navyšováním kapacity," uvedla Helena Chodounská z ČSÚ. Podle ní souvisí současný nárůst počtu dětí ve školách s porodním boomem mezi roky 2002 a 2008. Vysvětlila, že od roku 2011 se počet narozených ale opět snižuje, což se už o tři roky později projevilo v úbytku dětí nastupujících do školek. Postupně podle ní lze očekávat, že silné ročníky budou přecházet do středních a později vysokých škol.

Podle odhadů ministerstva školství by do základních a středních škol mělo od 1. září nastoupit kolem 1,4 milionu dětí, což bude zhruba o 18.200 víc než loni. Prvňáčků usedne do lavic zřejmě kolem 107.800.

Průzkum: Při jarní dálkové výuce učitelé nejvíc využívali e-maily

Při nařízené jarní výuce na dálku učitelé v Česku nejvíc využívali e-maily a školní platformy. Aspoň jednou denně je použila zhruba třetina pedagogů. Pětina vyučujících se žáky několikrát týdně chatovala. Málo se využívaly videohovory či videokonference. Ukázal to průzkum mezi 501 rodiči, který se uskutečnil od 16. do 22. června. Na přetížení kvůli učení potomků si stěžovala víc než čtvrtina rodičů.

Průzkum se konal v celkem 12 zemích, a to třeba na Slovensku, ve Francii, Německu, USA, Británii, Rusku či Japonsku. Pro počítačovou firmu Avast ho provedla společnost Toluna QuickSilver. Zjišťovala vybavení pro výuku, jeho zabezpečení, postup učitelů či spokojenost rodičů s dálkovým učením.

"Bylo patrné, že učitele dálková výuka zaskočila a nebyli na ni připraveni, dřív se s ní nepotkali," řekla na tiskové konferenci expertka firmy na bezpečnost Julia Szymańská. Podle ní průzkum mezi rodiči ukázal, že ve výuce se používaly hlavně "relativně tradiční a málo interaktivní" metody. "Pro učitele, kteří byli situací překvapeni, byly nejjednodušší e-maily, kam zasílali úkoly. Většina učitelů podcenila nejvíc interaktivní platformy jako Messenger, Viber či WhatsApp, ty využila pětina. Málo se uskutečňovalo videohovorů, které mohly hodinu nejkvalitněji nahradit," uvedla Szymańská.

Aspoň jednou za školní den elektronickou poštou komunikoval 35 procent vyučujících, několikrát týdně pak 23 procent. Školní platformy využívala aspoň jednou denně třetina učitelů, několikrát týdně čtvrtina. Se školáky několikrát v týdnu chatovala pětina kantorů, pětina pracovala interaktivně. Učitelé si na síti nejvíc oblíbili online testy a kvízy či videa na YouTube. Fyzicky se úkoly předávaly více u žáků do deseti let, a to jednou za týden či za dva. Pro případ budoucí výuky na dálku expertka firmy doporučuje zřídit virtuální třídu zabezpečenou heslem.

Téměř polovina učitelů nestanovila žádná pravidla ochrany soukromí při online výuce. Práce čtvrtiny dětí mohli na platformách vidět ostatní žáci či jejich rodiče. Dvě pětiny učitelů je naopak nesdílely a soukromí školáků chránily.

Dvě pětiny dětí měly pro výuku na dálku svůj chytrý telefon a 31 procent svůj notebook. Tři z deseti školáků si museli notebook půjčit od jiného člena rodiny. Tiskárnu měla k dispozici ani ne čtvrtina žáků. Podle zjištění přitom bylo mnohde nutné zadání vytisknout. Socioložka a spoluautorka průzkumu Kateřina Müllerová podotkla, že různé technické vybavení domácností nerovnosti ve vzdělávání prohloubilo.

Kvůli výuce na dálku se museli nové věci učit i rodiče. Každý osmý poprvé využil Skype. Pětina se potýkala s technickými problémy. Přetížení kvůli nutnosti učit své děti cítilo 28 procent dotázaných. S distančním vzděláváním byla spokojena polovina rodičů. Jako výhody jmenovali samostatnost dětí, odbourání stresu kvůli vstávání či větší časovou flexibilitu. Za negativa označili chybějící kontakt se spolužáky a okolím, moc úkolů a učiva i složitost výuky či malou aktivitu učitelů a nedostatek zpětné vazby. Srovnání 12 zemí ukázalo, že čeští rodiče patřili k nejspokojenějším. Nejvíc nespokojení byli Rusové či Němci.