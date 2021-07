Počet zahájených staveb bytů v ČR do konce května stoupl o 3,3 procenta na 5201

Praha - Stavební firmy v Česku zahájily letos do konce května stavbu 5201 nových bytů v bytových domech, meziročně o 3,3 procenta více. Na konci dubna byl počet o 2,1 procenta nižší. Nejvíce jich bylo v Praze, kde do konce května jejich počet klesl o 26,8 procenta na 1640. Počet zahájených staveb rodinných domů v ČR meziročně klesl o tři procenta. Vyplývá to z dnešních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Na Prahu do konce května připadalo 31,5 procenta nově zahájených staveb bytových domů. Následovaly Jihočeský kraj s podílem 18,2 procenta, Jihomoravský (12,2 procenta) a Středočeský kraj (12 procent). Naopak v Karlovarském kraji to bylo s 28 byty 0,5 procenta.

Počet nově rozestavěných rodinných domů v Česku do konce května meziročně klesl o tři procenta na 8218. Nejvíce jich připadalo na Středočeský kraj s podílem 22,9 procenta, dále Jihomoravský (13,4 procenta), Moravskoslezský (10,5 procenta) a Plzeňský kraj s podílem 6,6 procenta. Nejméně jich bylo v Karlovarském kraji (2,4 procenta) a v Praze (2,5 procenta).

Spolu s dalšími kategoriemi, jako jsou nástavby, vestavby a penziony, začali jednotlivci a stavební firmy do konce května stavět 16.089 bytů, meziročně o 1,2 procenta více. Největší podíl měl Středočeský kraj (17,1 procenta). Následovaly Jihomoravský kraj (14,5 procenta), Praha (12,5 procenta) a Jihočeský kraj (deset procent. Nejméně jich bylo na Karlovarsku (1,7 procenta). Tento kraj je podle počtu obyvatel nejmenší.

"Dobré zprávy konečně přicházejí i z bytové výstavby. Jen v květnu započala výstavba více než 4000 bytů a rodinných domů, což je číslo, které jsme tu viděli jednou v roce 2019. Za prvních pět měsíců se ale bytová výstavba meziročně zvýšila jen o zhruba procento, což je s ohledem na přetrvávající nedostatek bytů přece jen málo. Navíc zrychlení nastalo v regionech mimo Prahu," sdělil ČTK analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka je na realitním trhu stále patrná nedostatečná nabídka bytů, která vede k prudkému růstu cen. "Byty se staly investičním artiklem a slouží ke spekulativním obchodům," podotkl. Například v Praze podle údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group vzrostly prodejní ceny nových bytů od poloviny roku 2015 o 102 procent na 112.233 korun za metr čtvereční. Počet bytů v nabídce developerů v prvním čtvrtletí meziročně klesl více než o desetinu na 4200, což je nejméně za poslední tři roky.

Česká republika čelí v posledních letech krizi výstavby bytů. Podle údajů Světové banky je Česko ve vyřizování stavebního povolení 156. ze 190 porovnávaných zemí. Situaci má zlepšit nový stavební zákon, má ale řadu kritiků. Normu schválila Sněmovna, minulý týden ji však Senát zamítl a dolní komora ji bude projednávat znovu. Ke schválení potřebuje většinu všech poslanců, tedy 101 hlasů.