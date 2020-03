Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA je na rekordu

Washington/New York - Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech minulý týden vystoupil na téměř 3,3 milionu. Oznámilo to dnes americké ministerstvo práce. Je to rekord, který navíc zhruba čtyřnásobně přesáhl dosavadní maximum starý téměř 40 let. Americké podniky začaly propouštět kvůli šíření koronaviru, v jehož důsledku musela řada firem zavřít.

Analytici s vysokým nárůstem počtu žádostí o podporu počítali, v průměru ale předpokládali, že vystoupí zhruba na milion. O týden předtím o podporu v nezaměstnanosti v USA požádalo asi 281.000 lidí.

Masivní nárůst počtu žádostí je podle ekonomů jasným příkladem, s jak vážnými problémy se ekonomika kvůli nynější pandemii potýká. Počty žádostí obecně odrážejí tempo propouštění, takže dnešní údaje naznačují, že se bez práce v USA ocitne patrně nejvíce lidí od roku 1971, kdy se data v současné podobě začala sledovat.

Dosavadní rekord je z roku 1982, kdy žádost o podporu v nezaměstnanosti podalo zhruba 695.000 Američanů.

Americký Senát v noci na dnešek schválil podporu ekonomice v objemu asi 2,2 bilionu dolarů (55,4 bilionu Kč), nyní se jí zabývá Sněmovna reprezentantů, která by o ní mohla hlasovat v pátek. Pomoc je určena nejvíce zasaženým odvětvím, včetně například leteckých společností. Část z těchto peněz je určena také na podporu domácností.