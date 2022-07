Počet víz vydaných ukrajinským uprchlíkům dosáhl 400.000, řekl Rakušan

Praha - Počet víz dočasné ochrany, které Česko vydalo uprchlíkům zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu, dosáhl 400.000. Po dnešním zasedání ústředního krizového štábu to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Řekl také, že podle dat ze zápisů do škol je nyní v Česku méně než 300.000 Ukrajinců. Ministerstvo vnitra dnes ráno uvedlo, že k neděli dostalo víza 399.111 běženců, statistiky za dnešek budou k dispozici v úterý.

Na dramatické problémy se školami a povinnou docházkou do nich podle Rakušana neukazují data ani v Praze. Přesná data o počtech dětí běženců, které se přihlásily do škol, zatím úřady nezveřejnily. V polovině června uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) po jednání se zástupci ústředního krizového štábu, že do škol se podle tehdy neuzavřených dat přihlásilo asi 40.000 dětí z Ukrajiny. Je to o 30.000 méně, než jich podle statistik do Česka po propuknutí konfliktu na Ukrajině přišlo.

Rakušan po jednání krizového štábu upozornil na to, že požadavek, aby si běženci po 150 dnech pobytu začali platit zdravotní pojištění, který nabývá na aktuálnosti, se nevztahuje na zaměstnané, kterým pojištění platí zaměstnavatel.

"Po 150 dnech dočasné ochrany podle platné právní úpravy automatický nárok na poskytování zdravotního pojištění končí. Ale musíme si uvědomit, jak vysoký počet přišlých z Ukrajiny už pracuje. Pokud pracují, tak za ně zdravotní pojištění platí zaměstnavatel. Pokud nepracují a jsou nezaměstnaní, mohou jít na úřad práce. Pokud se tam zaregistrují a splní všechny podmínky, že se snaží najít práci, v té chvíli za ně stát pojištění proplácí," uvedl Rakušan. Změnu má za motivační faktor k tomu, aby si lidé, kteří přišli, snažili práci nalézt.

Poznamenal současně, že počet těch, kteří si práci našli, je obrovský. Podle vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) z minulého týdne si práci v Česku po ruské invazi na Ukrajinu našlo téměř 90.000 držitelů víz dočasné ochrany.

Rakušan zmínil, že pomoc státu běžencům je a bude postupně nižší. "Tenhle přístup v čase je správný. Postupně pomoc českého státu bude klesat. To byla pomoc do začátku. Umožnili jsme prostředí, kde ti lidé jsou schopni sami o sebe pečovat, a rozhodně nikoho z nich nenecháme v nouzi. Ale, že tam pomoc nebude tak veliká jako na začátku, je normální," konstatoval.