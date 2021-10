Počet uživatelů Instagramu v ČR stoupl na 2,9 milionu

Praha - Počet tuzemských uživatelů sociální sítě Instagram se za poslední rok zvýšil o 400.000 na 2,9 milionu. Jde tak o nejdynamičtěji rostoucí síť. Nejpopulárnější je mezi uživateli ve věku od 15 do 29 let. Ti na této síti tráví nejvíce času a jsou také nejaktivnějšími přispěvateli. Vyplývá to z údajů agentury Ami Digital, které má ČTK k dispozici. Instagram slaví 11. výročí od svého spuštění.

Nejvíce uživatelů v Česku má stále Facebook s 6,5 milionu registrací a YouTube s 5,2 milionu. Nejpopulárnějším formátem na Instagramu zůstávají Stories, tedy příběhy, které umožňují uživatelům nahrát obsah dostupný pouze 24 hodin. Popularita Instagramu a Stories jde ruku v ruce s rostoucím trendem využívání mobilních telefonů pro sledování sociálních sítí.

"Všechny sítě se už telefonům minimálně přizpůsobily, ale pro Instagram jsou klíčové, kvůli jeho účelu zaznamenávat a sdílet obsah tady a teď. Ve srovnání s Facebookem, na kterém obecně frekvence příspěvků klesá, na Instagram jeho uživatelé přispívají poslední tři roky stále stejně aktivně,” uvedla Kateřina Marešová z AMI Digital.

Instagram a Facebook mají stejného majitele, a i proto se snaží od sebe sítě odlišit. Nejjednodušším nástrojem je zavádění nových formátů, které postupem času jasně definují charakteristiku sítí. “Facebook se stylizuje do masového média, kde bychom měli najít úplně vše, od nákupů po seznamku, nemá ale už tak velkou ambici být zábavnou platformou s cool faktorem pro mladou generaci. Oproti tomu Instagram často přichází s novými formáty orientovanými na kreativní tvorbu a zábavu, čímž mladou generaci přitahuje,” podotkla Marešová.

První příčku mezi nejúspěšnějšími profily na Instagramu v Česku si stále drží Petr Čech s 2,1 milionu sledujících, následuje Leoš Mareš s 1,1 milionu. Bývalý poslanec Dominik Feri si přes mírný pokles kvůli nedávné kauze drží 993.000 sledujících, následují influenceři Jirka Král (920.000) a Anna Šulcová (867.000).

Instagram měl původně sloužit jako aplikace na sdílení whiskey a bourbonu. Celosvětově má 1,3 miliardy uživatelů.