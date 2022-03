Počet uprchlíků ve vlacích do ČR klesá, stále však jde o tisíce lidí denně

Praha - Počty uprchlíků z Ukrajiny ve vlacích do Česka v posledních dnech postupně klesají. Nadále jimi ale do země přijíždějí tisíce lidí denně, proti nejvytíženějším dnům v předchozích týdnech jde však zhruba o poloviční úroveň. Na dotaz ČTK to dnes řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Pokračuje také provoz speciálních vlaků RegioJetu, těmi do ČR zatím přijelo kolem 7000 běženců.

"Po vrcholu přeprav sledujeme zhruba v posledním týdnu postupný pokles počtu uprchlíků v našich spojích. Za celé období války od jejího začátku po dnešek je současný počet uprchlíků ve vlacích zhruba na poloviční úrovni proti dnům s největším počtem přepravených osob," řekl Šťáhlavský.

Upozornil ale, že i nadále vlaky dopravce jezdí do ČR řádově tisíce lidí, zejména z Polska, Slovenska a také Maďarska. Část z uprchlíků po dojezdu do ČR v zemi dlouho nezůstává a pokračuje do Německa či Rakouska.

Dráhy už v minulých týdnech kvůli velkému počtu cestujících z Ukrajiny posílily mezistátní spoje z Polska a Slovenska o dodatečné vozy. Zvláštní vlak vypravují také mezi Bohumínem a Prahou kvůli zpožděnému příjezdu spoje z Přemyšlu, vlak má podle dopravce také sloužit k odlehčení kmenové soupravy na území ČR. "Vývoj počtu přepravených osob průběžně sledujeme a přizpůsobujeme kapacitu vlaků počtu cestujících," dodal Šťáhlavský.

Denně nadále jezdí uprchlíci také speciálními vlaky RegioJetu do Přemyšlu u polsko-ukrajinských hranic. Podle provozního manažera RegioJetu Jiřího Jahelky zatím vlaky do Česka přicestovalo kolem 7000 lidí. Třikrát v týdnu je součástí vlaku humanitární pomoc od nadace Člověk v tísni. Ta je na polsko-ukrajinských hranicích přeložena do vlaku partnerských Ukrajinských železnic a směřuje dále do vnitrozemí válkou zasažené země. "Spojení funguje stabilně a bez jakýchkoliv obtíží," dodal Jahelka k provozu vlakového mostu.

Zvláštní humanitární vlaky do ukrajinského Čopu vypravovaly v minulých týdnech i České dráhy. Do Česka jimi přicestovalo na 3700 žen, dětí a seniorů z válkou postižených oblastí. Evakuační spoje však byly pozastaveny kvůli tomu že není možné slovenskou stranou zajišťovat kontrolu na vnější schengenské hranici.

V současnosti dopravce vysílá na Ukrajinu nákladní vlaky s humanitární pomocí. České dráhy také vyhradily 20 vozů pro polské železnice, které je využívají pro převoz uprchlíků v rámci Polska.