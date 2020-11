Počet úmrtí s covidem se od rána zvýšil o 205, zemřelo 3859 lidí

Praha - V Česku dnes přibylo do statistik 205 úmrtí s nemocí covid-19. Od začátku epidemie tak s koronavirem zemřelo 3859 lidí. Nárůsty potvrzených případů nemoci v posledních dnech zpomalují. Dnes do 18:00 přibylo v zemi 6803 nakažených, což je zhruba o 2000 méně než za stejnou dobu minulé úterý, kdy byl nárůst rekordní. Snížil se také počet hospitalizovaných. V nemocnici je s covidem 7396 pacientů, o 90 méně než v neděli. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.

Za posledních sedm dní zemřelo v České republice s koronavirem 1174 lidí, tedy téměř třetina celkového počtu. V pátek bylo úmrtí 200, což je dosud nejvíce v jednom dni. Na dnešek zatím připadá 107 obětí. Tento údaj ale obvykle při dalších aktualizacích ještě roste.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře nákazu u 357.699 lidí. Z toho se jich více než 171.000 vyléčilo. Aktuálně je v zemi zhruba 182.400 nakažených. Podíly pozitivních testů ale naznačují, že ve skutečnosti bude lidí s koronavirem výrazně více. Dva týdny se podíl pozitivních testů pohybuje zhruba mezi 30 až 34 procenty. V pondělí to bylo 29,93 procenta, což byl pokles o dvě procenta proti neděli, kdy laboratoře provedly zhruba o deset tisíc testů méně.