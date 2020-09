Počet úmrtí s covidem-19 překonal podle JHU milionovou hranici

Baltimore - Celosvětový počet úmrtí s onemocněním covid-19 překonal hranici jednoho milionu. Vyplývá to z přehledu vedeného americkou Univerzitou Johnse Hopkinse (JHU). Překonání hranice jednoho milionu mrtvých už v pondělí na základě svých výpočtů oznámila agentura AFP. Počet případů nákazy koronavirem podle JHU překročil 33,2 milionu. Agentura Bloomberg připomíná, že podle některých odborníků v oblasti veřejného zdraví mohl na covid-19 zemřít až dvojnásobek lidí.

Epidemiolog Alan Lopez z Melbournské univerzity například odhaduje, že do konce roku by mohly vlivem tohoto onemocnění zemřít až tři miliony lidí. Pokud by se pak vzala do úvahy statistika Světové zdravotnické organizace (WHO) o hlavních příčinách úmrtí v roce 2016, nemoc covid-19 by se zařadila do první pětice, napsala agentura Bloomberg.

JHU na svém webu uvedla, že po celém světě bylo oficiálně zaznamenáno 1,000.555 případů úmrtí s covidem-19. Počet případů nákazy dosáhl 33,273.720.

Nový typ koronaviru se objevil koncem loňského roku v centrální čínské provincii Chu-pej. Odtud se v dalších měsících rozšířil do celého světa, který nyní čelí nejen zdravotní krizi, ale i ekonomickému propadu.