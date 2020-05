Počet případů covidu-19 v Česku dnes stoupl o 44 na 7726

Praha - Počet potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku za dnešek zatím stoupl o 44 na 7726. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 17:25. Počet lidí vyléčených z covidu-19 vzrostl od středečního večera o 78 na 3359 a množství zemřelých nakažených koronavirem o pět na 240.

Největší absolutní počet potvrzených případů nákazy i největší výskyt covidu-19 má Praha. V hlavním městě bylo dosud zaznamenáno 1732 nakažených a na každých 100.000 obyvatel Prahy připadá přes 127 potvrzených případů nemoci. Praha má také největší počet zemřelých lidí s covidem-19, a to 83.

Většinu zemřelých nakažených koronavirem tvoří lidé ve věku nad 65 let. Na věkovou skupinu 65 až 74 let připadá asi pětina úmrtí v Česku a zhruba dvě třetiny pak na lidi starší 75 let.

Ve čtvrtek denní nárůst počtu případů covidu-19 v Česku potřetí v řadě zrychloval. Za čtvrtek přibylo 103 nových potvrzených případů. Předtím nárůst počtu potvrzených případů covidu-19 vytrvale zpomaloval od 20. do 27. dubna, kdy se propadl na 41 případů za den. Jednalo se o nejnižší denní přírůstek pozitivně testovaných od 13. března. Od úterka ale začal denní nárůst případů opět zrychlovat.

Třetí den v řadě roste také podíl zjištěných případů covidu-19 na počtu provedených testů. Ve čtvrtek stoupl oproti středě skoro o polovinu na 1,42 procenta.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů za poslední týden:

Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 23. dubna 7899 55 24. dubna 7129 86 25. dubna 4446 79 26. dubna 3381 52 27. dubna 7732 41 28. dubna 8745 59 29. dubna 7319 75 30. dubna 7250 103

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví