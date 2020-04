Počet případů COVID-19 stoupl na 3858, nárůst zpomaluje

Praha - Nárůst počtu potvrzených případů nemoci COVID-19 způsobované koronavirem ve čtvrtek v Česku dále zpomaloval, za den jich přibylo 269 na celkových 3858. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Největší výskyt koronaviru je stále v Praze a Olomouckém kraji. Z nemoci se podle posledních informací ministerstva ze čtvrtečního večera dosud v republice vyléčilo 67 lidí a zemřelo 44 lidí s COVID-19.

Denní počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku klesl už ve středu z úterních 307 na 281. Ve středu se ale také zároveň snížilo množství provedených testů na koronavirus ze 6206 v úterý na 5973. Kolik bylo provedeno testů ve čtvrtek, zatím ministerstvo nezveřejnilo.

Nejpočetnější je výskyt případů COVID-19 nadále v Praze, kde na každých 100.000 obyvatel připadá podle ministerstva téměř 76 lidí s touto nemocí. Praha má také největší absolutní počet nakažených. Ve městě zatím testy potvrdily 1029 případů, což je více než čtvrtina celkového počtu nakažených v republice. Druhý nejčastější výskyt COVID-19 je v Olomouckém kraji, kde na 100.000 obyvatel připadá přes 56 lidí s pozitivním testem na koronavirus.

Největší podíl potvrzených případů nákazy koronavirem tvoří lidé ve věku 45 až 54 let, a to asi pětinu ze všech nakažených. Podobný podíl z celkového počtu případů tvoří lidé ve věkové skupině 35 až 44 let. Naopak nejméně je mezi nakaženými dětí ve věku do 14 let, a to jenom zhruba pět procent.

V nemocnicích bylo podle údajů za středu 342 pacientů nakažených koronavirem, což bylo zhruba o desetinu více než v úterý. Z nich u 72 mělo onemocnění těžký průběh. Více než čtvrtina lidí nakažených koronavirem, kteří byli v nemocnici, se už uzdravila, nebo byla propuštěna do domácí karantény.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů od minulého čtvrtka:

Počet provedených testů Počet nově potvrzených případů nákazy 26. března 4429 259 27. března 5247 373 28. března 4326 262 29. března 2798 160 30. března 5313 184 31. března 6206 307 1. dubna 5973 281 2. dubna* - 269

* Počet testů za čtvrtek zatím nebyl zveřejněn.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Celkové počty případů COVID-19 v regionech (podle trvalého bydliště pacienta):

Kraj Počet případů COVID-19 Počet případů COVID-19 na 100.000 obyvatel ČR celkem 3858 36,08 Praha 1029 75,61 Středočeský 476 34,97 Jihočeský 112 17,48 Plzeňský 174 29,87 Karlovarský 124 41,99 Ústecký 258 31,44 Liberecký 135 30,57 Královéhradecký 115 20,88 Pardubický 130 25,04 Vysočina 126 24,75 Jihomoravský 232 19,58 Olomoucký 356 56,28 Zlínský 156 26,76 Moravskoslezský 347 28,81 Nezjištěno 88* -

* cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví