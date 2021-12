Počet přestupků souvisejících s jízdou na koloběžce či kole v Praze vzrostl

Praha - Pražští strážníci letos od ledna do konce listopadu řešili na území metropole téměř 6800 přestupků souvisejících s jízdou na kole, elektrokoloběžkách nebo takzvaných samovyvažovacích vozítkách. Meziročně je to za stejné období o 1350 případů více. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí městské policie (MPP) Irena Seifertová. Zástupci oslovených radnic v centrální části města pak uvedli, že jsou největším problémem je jízda na elektrokoloběžkách po chodnících a jejich odstavování na nevhodných místech. V Praze platí již několik let zákaz provozu vozítek typu segway.

Celkový počet přestupků se týká kategorie cyklistů, do které ze zákona spadají rovněž jezdci na koloběžkách, elektrokoloběžkách a samovyvažovacích vozítkách. "Koloběžky v centru Prahy zůstávají problémem, zejména pro nedovolenou jízdu po chodníku. Nejinak tomu je v případě jízdních kol. Více problémů řešíme s koloběžkáři, než se jezdci na samovyvažovacích vozítkách," uvedla Seifertová.

"S problematickým provozem elektrokoloběžek se potýkáme od samého zahájení jejich provozu. Jejich výskyt v ulicích provází vlna stížností občanů, která polevuje a zase sílí v návaznosti na konkrétní roční období a turistickou sezónu," sdělil místostarosta Prahy 2 Jan Korseska (ODS). Problémy způsobeny špatnou legislativou na úrovni státu i města, na což podle něj radnice dlouhodobě upozorňuje.

Problém koloběžek řeší i sedmá městská část, byť v současné době podle mluvčího Martina Vokuše zřejmě kvůli pandemii covidu-19 není problém tak velký jako v minulosti. "Jsme v pravidelném kontaktu s provozovateli sdílených koloběžek a řešili jsme s nimi i to, aby připomínali uživatelům, že nemají jezdit po chodnících mimo cyklostezky. Opakovaně jsme pak řešili především nevhodné odstavování kol a koloběžek na místech, která k tomu nejsou určená a kde překážejí. I tato situace se v poslední době zlepšila," uvedl Vokuš.

Provozovatele a uživatele Praha 7 proto opakovaně vyzývá, aby nechávali koloběžky a kola u cyklostojanů, kterých radnice nainstalovala přes 300. "Zároveň aktuálně zavádíme kombinovaná parkovací stání pro motocykly a jízdní kola, která jsou rovněž vhodná pro odstavování sdílených kol a koloběžek," řekl Vokuš.

Dříve časté problémy s vozítky segway už radnice nemají. V centru Prahy a v některých dalších částech města totiž platí jejich zákaz. "Segwaye nám problémy nedělají. Jsme centrální městská část a celé naše území je v zóně zákazu provozování tohoto zařízení," uvedl Korseska. "Porušování zákazu vjezdu pro segwaye na našem území nezaznamenáváme," dodal za Prahu 7 Vokuš.

Také podle strážníků těchto problémů ubylo. "Více než dvoukolová vozítka typu segway se nyní používají jednokolky, na kterých vedle turistů a mládeže jezdí i rozvozci jídel. Cizinci, například Holanďané, pak argumentují tím, že v jejich zemi je jízda na chodníku povolena. Neznalost legislativy ale neomlouvá," dodala Seifertová.

Praha v roce 2016 rozhodla, že segwaye nesmějí jezdit v památkové rezervaci, v celé Praze 1, části Prahy 2, Žižkova, Prahy 4 a Smíchova, území Libně a Holešovic. Na provoz segwayů, které využívali především turisté, si dlouhodobě stěžovaly radnice a kritizovali ho také obyvatelé centra. Plošné vytlačení vozítek z širšího středu metropole umožnila novela zákona o silniční dopravě, který na segwaye původně pohlížel jako na chodce. Město ohledně zákazu argumentovalo právě bezpečností chodců.