Počet pozitivních testů na nákazu koronavirem dnes stoupl o 257

Před vstupem do areálu Fakultní nemocnice Brno funguje stan, ve kterém zdravotníci provádějí odběry lidem s podezřením na nákazu novým typem koronaviru. Pacienti do něj přijíždějí osobními auty, aby se minimalizoval kontakt s personálem. Na snímku z 27. března 2020 sanitka přivezla pacienta k druhému kontrolnímu odběru. ČTK/Šálek Václav

Praha - Česko má 2279 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19. Údaje aktualizované k dnešním 17:45 zveřejnilo na webu ministerstvo zdravotnictví. Za dnešek tak zatím přibylo 257 nových případů. Počet vyléčených dnes stoupl z deseti na 11.

Nově vyléčeného pacienta z nemoci COVID-19 dnes ohlásila Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Jde o první oznámené vyléčení od úterý. Ministerstvo zdravotnictví však na svém webu stále uvádí deset vyléčených.

Počet zemřelých, kteří byli koronavirem nakažení, se dnes nezměnil. Zůstává jich devět. Poslední tři případy úmrtí oznámili zdravotníci ve čtvrtek.

První tři případy onemocnění COVID-19 oznámilo Česko 1. března. Nejvíce nových případů nákazy za jediný zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ve středu, a to 291. Ve čtvrtek přibylo 259 pozitivně testovaných.

Zvyšuje se ale také počet testovaných lidí. Ve středu zdravotníci provedli téměř 4100 testů, ve čtvrtek 4429. Údaj za dnešek ministerstvo zveřejní později. Celkem už bylo v Česku provedeno 31.127 testů na koronavirus.

Babiš: Nouzový stav bude potřeba o 30 dnů prodloužit Nouzový stav v České republice bude potřeba podle premiéra Andreje Babiše (ANO) prodloužit, řekl dnes v České televizi (ČT). ČTK následně potvrdil, že bude podporovat jeho prodloužení o dalších 30 dnů. Nyní nouzový stav zavedený kvůli šíření nového koronaviru platí do 11. dubna. Prodloužení tohoto stavu musí na návrh vlády schválit Poslanecká sněmovna.

ČT uvedla, že prodloužení nouzového stavu o 30 dnů podporuje i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Myslím si, že se tomu nevyhneme, počet nakažených bude stoupat," řekl Babiš ČT. Pro jeho prodloužení je i předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Babiš znovu apeloval na lidi, aby dodržovali opatření, která vláda zavedla. Aby pokud možno zůstávali doma, venku se pohybovali maximálně ve dvou a chránili především seniory od kontaktu s dalšími lidmi. Poznamenal, že je již jasné, že Velikonoce "strávíme doma".

Statistika ČSSZ: V karanténě s e-neschopenkou je přes 22.400 lidí

V karanténě na ochranu před šířením koronaviru je s e-neschopenkou přes 22.400 lidí. Počet osob v izolaci se za poslední den nejvíc zvedl ve Zlínském kraji, a to o 91. V Libereckém a Středočeském naopak mírně poklesl. Vyplývá to ze statistiky elektronických neschopenek, kterou aktualizuje Česká správa sociálního zabezpečení. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) za poslední den do karantény s e-neschopenkou nastoupilo přes 1200 lidí. Od začátku března do čtvrtečního odpoledne jich bylo 31.500.

Celkový počet lidí v karanténě se podle údajů ČSSZ za poslední den zvýšil zhruba o 480. Nejvíc osob v izolaci je v Praze a v Moravskoslezském kraji. V hlavním městě jich doma s e-neschopenkou musí zůstávat 3400, v Moravskoslezském kraji přes 3300. Nejvíc se počet za poslední den zvedl v okrese Uherské Hradiště, a to o 69. Celkem tam v karanténě s e-neschopenkou ve čtvrtek večer bylo 511 lidí.

Podle tabulky, kterou zveřejnila na svém twitteru ministryně, lékaři vystavili ve čtvrtek 1211 nových karanténních e-neschopenek. Celkem jich od začátku března do systému poslali 31.480. Z dat vyplývá, že by izolaci mělo mít za sebou přes 9100 lidí.

Celkový počet lidí v nařízené karanténě na ochranu před nákazou novým koronavirem by mohl být vyšší. Lékaři totiž mohou případy sociální správě hlásit nejen elektronicky, ale i na papírovém tiskopisu.

Do dvoutýdenní karantény museli od 7. března všichni, kteří se vrátili z Itálie. Od poledne 13. března pak musí do karantény ti, kteří přicestovali z vybraných zemí s vysokým rizikem šíření nákazy novým koronavirem. Týká se to Čechů i cizinců, kteří v Česku trvale či přechodně žijí. V karanténě bývají také lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženými.

Pracovníkům v karanténě má zaměstnavatel platit 60 procent základu jejich příjmu. Vláda minulý týden ve čtvrtek rozhodla o tom, že tuto náhradu výdělku uhradí místo firem stát.

Správa rezerv rozváží do nemocnic další ochranné pomůcky

Správa státní hmotných rezerv začala dnes ráno ze svého skladu rozvážet do fakultních nemocnic v Česku další ochranný materiál proti šíření nemoci COVID-19. V zásilce je 960.000 roušek, 100.000 respirátorů FFP2, 25.000 respirátorů vyšší třídy FFP3, 8500 rukavic, 15.700 ochranných obleků, brýle, ochranné štíty a dezinfekce. Na twitteru o tom informoval předseda SSHR Pavel Švagr. S distribucí ochranných pomůcek do nemocnic pomáhá správě rezerv armáda.

Od předminulé soboty jako mezisklad ochranného materiálu pro zásobování nemocnic funguje sklad správy rezerv v Sedlčanech, která z něj do pondělka vydala 1,3 milionu roušek, přes 372.000 respirátorů, z čehož bylo 34.100 kusů nejvyšší třídy FFP3. O víkendu správa otevřela druhý mezisklad v Olomouci.

Česká republika trpí nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize. Koncem minulého týdne začal fungovat letecký most s pomůckami zakoupenými v Číně, do země tak už dorazily miliony roušek. Švagr už dřív řekl, že zásoby, které doputují do meziskladu, se okamžitě expedují.

Do Česka se ale dostaly ochranné pomůcky i z jiných zemí. Například vietnamské ministerstvo veřejné bezpečnosti darovalo ministerstvu vnitra tisíce látkových roušek. Z Vietnamu je v polovině týdne dopravilo s repatriační letadlo, které dovezlo do Prahy Čechy a další občany z EU.

Letadlo s materiálem z Číny přiletí do Mošnova až v sobotu

Let letadla, které dnes mělo z Číny přepravit zdravotnické pomůcky na ostravské letiště v Mošnově na Novojičínsku, se o den posunul, protože na místě nebylo podle organizátora připraveno dost materiálu. Letoun tak v Mošnově přistane až v sobotu ráno. ČTK to dnes řekl Petr Mikel z logistické společnosti EGT Express, která dodávky ochranných pomůcek organizuje ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. Jeden letoun už do Mošnova ochranné pomůcky z Číny přepravil, přistál ve středu.

"Dodávka se posunula o den, protože nebylo připraveno dost materiálu a z poloviny naplněné letadlo jsme nechtěli posílat, aby se neplýtvalo náklady. Byla tam jenom půlka zboží, proto jsme se dohodli s ministerstvem na posunutí letu. Z Číny odletí dnes odpoledne, takže přistane ráno," řekl Mikel. Stejně jako v případě prvního nákladu bude materiál v sobotu převezen do skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech.

Letadla se zdravotnickým materiálem do Mošnova létají na pravidelné nákladní lince z čínského města Urumči, kterou EGT Express provozuje od loňského léta. "Funguje jako komerční linka. Přepravujeme pro naše zákazníky tam a zpátky, co je potřeba. Teď jsme vyhradili kapacity čistě pro zdravotnický materiál a dali jsme je k dispozici ministerstvu zdravotnictví," řekl Mikel.

Letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny přiletí do Mošnova také v neděli, další pak budou následovat příští týden. "Každé letadlo je vždycky plné. Objem je 300 kubíků a váha je v průměru 25 až 30 tun, podle toho, co v zásilce je," řekl Mikel. Letadla má společnost EGT Express pronajata od uzbekistánské národní letecké společnosti Uzbekistan Airways.

Termín trvání karantény Uničova a Litovle zatím není jasný

Doba trvání karantény Litovelska a Uničovska zatím není jasná. Mimořádné opatření kvůli šíření koronaviru má trvat minimálně do pondělí, zda se prodlouží, hygienici neuvedli. Nařízení vydali v pondělí 16. března, kdy uvedli, že bude trvat minimálně 14 dní. Zda se po uplynutí dvou týdnů opatření zmírní, hygienici rozhodnou na základě vyhodnocených dat. Lidé už 12 dní nesmějí opustit hranice katastrálního území, které zahrnuje 21 měst a obcí se zhruba 24.000 obyvateli. Zároveň mají i striktně omezen pohyb.

"Lhůta minimálních 14 dní, tedy minimálně do pondělka, stále platí. Každý den se vyhodnocují data. Až bude jasně vyhodnoceno, že prokázaná opatření regulace pohybu splnila svůj účel, poté se s předstihem rozhodne, zda se to ukončí, nebo ne. Dopředu to nedokážu říci, stále chodí data, odběry a výsledky," řekla dnes ČTK ředitelka protiepidemického odboru olomoucké krajské hygienické stanice Růžena Haliřová.