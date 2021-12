Počet potvrzených nákaz koronavirem v USA překonal hranici 50 milionů

Washington - Spojené státy od počátku pandemie zaregistrovaly více než 50 milionů potvrzených případů koronavirové nákazy. Uvádí to data Univerzity Johnse Hopkinse i agentury Reuters, která připomněla, že se tato třetí nejlidnatější země světa potýká s nakažlivější variantou delta i možnou hrozbou varianty omikron. List The New York Times informoval, že tři čtvrtiny z více než 800.000 Američanů, kteří na covid-19 zemřeli, jsou lidé starší 65 let. Kalifornie dnes kvůli obavám z šíření varianty omikron znovu zavedla povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorech.

Podle analýzy Reuters trvalo téměř rok od prvního případu, než se v USA prokázalo 25 milionů případů nákazy. Tento milník Spojené státy podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zaznamenaly letos 24. ledna. Hranici 40 milionů země, která má asi 330 milionů obyvatel, překonala na začátku letošního září.

Denní bilance nově nakažených v USA po dva měsíce klesaly, v posledních dvou týdnech jsou však znovu na vzestupu. Na 99 procent všech zaznamenaných případů nyní připadá na variantu delta, uvedla ředitelka Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenská. Případy nákazy variantou omikron zaznamenala více než polovina amerických států.

Nejvyšší počet nakažených v poměru k počtu obyvatel registrují státy více na severu, kde je zároveň chladnější podnebí, včetně Vermontu, New Hampshiru či Michiganu.

Na vzestupu je i počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19, který od konce listopadu vzrostl o 20 procent. Počet zemřelých za poslední měsíc narostl o 4,6 procenta a podle propočtů Reuters jejich celkový počet od počátku epidemie v neděli překonal hranici 800.000.

Z nich zhruba 600.000 jsou lidé starší 65 let, napsal The New York Times. Podle jeho informací připadá na každých 100 seniorů jeden mrtvý s covidem-19, i když lidé v této věkové skupině byli očkováni dříve a ve větším počtu než ostatní. Letos podle listu sice na covid-19 zemřelo více mladších lidí než loni, ale v minulých dvou měsících začalo úmrtí mezi seniory znovu přibývat. Ze statistiky Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyplývá, že denně v USA zemře na covid-19 v průměru 1200 lidí a většině je více než 65 let.

Mnoho seniorů se snaží chránit odchodem do ústraní a striktním omezováním kontaktů. Novou obavu vyvolala varianta omikron, kvůli níž se někteří starší Američané izolují ještě přísněji. Tuto variantu už potvrdili ve 30 amerických státech, v neděli i v hlavním městě Washingtonu. Potvrdila se tam u čtyř lidí, z nichž tři cestovali v rámci USA, zatímco čtvrtý nikoli. Všichni měli ukončené očkování.

V přepočtu infikovaných na 100.000 obyvatel jsou podle statistik listu The New York Times Spojené státy na 20. místě. Nejhorší výsledek má podle tohoto žebříčku Černá Hora, Česko je na sedmém místě. Co se týče absolutního počtu nakažených, jsou na tom Spojené státy celosvětově nejhůře. Za nimi následují Brazílie, Indie, Británie a Rusko.

Údaje CDC ukazují, že plné očkování proti covidu má v USA zhruba 60 procent populace. Okolo 14 procent obyvatel dostalo posilující dávku.

Nejvyšší soud USA dnes rozhodl, že nepozastaví očkovací příkaz ve státu New York, podle nějž musí vakcínu dostat všichni zaměstnanci zdravotnických zařízení, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty. Skupina lékařů a jedna náboženská skupina přitom požadovaly výjimku z příkazu pro osoby, jež vakcínu odmítají z náboženských důvodů, čemuž tribunál nevyhověl.

Nejlidnatější Kalifornie dnes oznámila, že znovu zavede povinnost nosit roušky na všech veřejných místech. Téměř 40 milionový stát nyní registruje v průměru kolem 7000 nově nakažených za den, tamní úřady se přitom obávají možného nárůstu nových případů kvůli rozšiřování varianty omikron, řekl dnes místní ministr zdravotnictví Mark Ghaly. Povinnost zakrývání obličeje a nosu začne platit ve středu a potrvá zatím do 15. ledna.