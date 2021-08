Počet plátců DPH v pololetí klesl na 520.580, je to první pokles za 5 let

Praha - Počet plátců daně z přidané hodnoty (DPH) letos v pololetí klesl o 1732 na 520.580. Jde o první pokles za posledních pět let, přičemž důvodem je především úbytek plátců DPH mezi živnostníky. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Dun Bradstreet. Celkově od roku 2011 do poloviny letošního roku přibylo zhruba 45.500 plátců DPH.

"V prvním pololetí poprvé od roku 2016 klesl počet firem, které odvádějí DPH. Úbytek plátců DPH jde na vrub především živnostníkům. To není příznivá zpráva pro tuzemskou ekonomiku. Zjednodušeně to znamená, že je na trhu více firem, které mají nižší obraty, a nemusí tak odvádět DPH," uvedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Dodala, že v ČR podniká přes 2,9 milionu subjektů, ale DPH odvádí jen 18 procent z nich.

Nejvíce jsou mezi plátci DPH zastoupeny společnosti s ručením omezeným (235.070) a živnostníci (215.178). "Zatímco počet společností s ručením omezeným, které odvádějí DPH se v prvním pololetí zvýšil o 3759, počet živnostníků s ročním obratem nad milion korun klesl o 4238," uvedla Štěpánová. Mezi akciovými společnosti se počet plátců zvýšil o 55 na 14.510. Nejvíc plátců DPH podniká ve zprostředkování velkoobchodu (35.679), stravování (27.023), výstavbě budov (24.333) a silniční dálkové dopravě (21.854).

Vývoj počtu plátců DPH 2011 – 1. pololetí 2021:

Rok Celkový počet plátců DPH 30.6.2021 520.580 31.12.2020 522.312 31.12.2019 516.247 31.12.2018 510.821 31.12.2017 503.778 31.12.2016 489.185 31.12.2015 490.601 31.12.2014 496.596 31.12.2013 491.366 31.12.2012 481.524 31.12.2011 475.126

TOP 10 oborů činnosti podle počtu plátců DPH

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 35.679 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 27.023 Výstavba bytových a nebytových budov 24.333 Silniční nákladní doprava 21.854 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 18.228 Nespecializovaný velkoobchod 16.924 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 15.511 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 14.829 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 13.357 Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství 12.717

Zdroj: Dun & Bradstreet