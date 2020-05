Motoristé mohou od 26. května 2020 na jihu Čech využívat k cestě do Německa a Rakouska deset hraničních přechodů. Po více než dvou měsících se tak rozšířil počet míst pro přechod do zahraničí. Snímek je z hraničního přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti.

Motoristé mohou od 26. května 2020 na jihu Čech využívat k cestě do Německa a Rakouska deset hraničních přechodů. Po více než dvou měsících se tak rozšířil počet míst pro přechod do zahraničí. Snímek je z hraničního přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti. ČTK/Pancer Václav

Dolní Dvořiště/Petrovice - Počet otevřených hraničních přechodů na jihu Čech se ode dneška zvýšil ze 4 na 10. Nárůst má také pomoci tomu, aby se na hranicích netvořily kolony. Trhovci na hranicích s Německem v Petrovicích se připravují na příliv Němců, zatím ale nejezdí. Na silničním přechodu stojí vojáci a policie.

Fotogalerie

Překračovat hranice na stanovených místech bude nyní možné bez časového omezení. Nadále ale bude podle ministerstva vnitra povinné, dokládat při vstupu do Česka negativní test na covid-19.

Počet otevřených hranic na jihu Čech má omezit tvoření kolon

Automobilová doprava může ode dneška na jihu Čech využívat k cestě do Německa a Rakouska deset hraničních přechodů. Po více než dvou měsících se tak rozšířil počet míst pro přechod do zahraničí. Od poloviny března směli lidé kvůli koronaviru vycestovat jen přes čtyři přechody v kraji. Zvýšení počtu otevřených hranic pomůže plynulému provozu. ČTK to řekl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

"Otevření menších přechodů, jako jsou například Nové Hrady, Vyšší Brod nebo Slavonice, samozřejmě ulehčilo situaci na větších přechodech. V minulých týdnech se stávalo, že se tvořily i několik desítek minut dlouhé kolony před přechody v Dolním Dvořišti nebo Strážném," uvedl Bajcura.

Na všech hranicích policisté namátkově kontrolují vozidla, která opouštějí republiku nebo se vracejí ze zahraničí. Ověřují především potvrzení o negativní testu na koronavirus. Bajcura uvedl, že není přesně stanovený počet, který musí policisté zkontrolovat. "Je to vždy na nich samotných, jak se rozhodnou. Ale za hodinu to je například až 25 vozidel," řekl Bajcura na přechodu v Dolním Dvořišti.

Právě přes Dolní Dvořiště jezdí velká většina tranzitní dopravy do Rakouska nebo Itálie. "Momentálně tady v průměru projede za hodinu přibližně 300 vozidel. Ale provoz je plynulý a nikdo nečeká," uvedl Bajcura. Dodal, že větší nápor na přechodech bývá ráno a odpoledne, kdy cestují do zaměstnání a následně zpět lidé, kteří dojíždějí za prací do zahraničí.

Ode dneška nastavený režim namátkových kontrol na hranicích zatím platí do 13. června. Otevřené jsou také od dnešního dne jihočeské železniční přechody s Rakouskem v Horním Dvořišti a Českých Velenicích.

Trhovci na hranicích v Ústeckém kraji se chystají na příliv Němců

Trhovci na hranicích s Německem v Petrovicích na Ústecku měli od poloviny března své podniky zavřené. Převážně vietnamští provozovatelé se ke svým stánkům, ale také obchodům s cigaretami a alkoholem nebo kosmetickým službám vrátili až dnes. Vláda totiž uvolnila režim na hranicích Česka, dříve omezený kvůli koronaviru. Obchodníci jsou závislí pouze na Němcích, kteří jezdí do Česka za levnými nákupy. Vietnamci se dnes pustili do zametání, odstraňování zábran kolem svých prodejen a rovnání zboží. Němci zatím ještě nejezdí.

Zátarasy na silničním přechodu mezi Českem a Německem nejsou, na obou stranách hranice stojí vojáci a policisté, kterým se budou cizinci prokazovat negativním testem na koronavirus. Kontroly na přechodu u Krásného Lesa na Ústecku na dálnici D8 zůstaly.

"Bylo to rychlé. Doteď jsme měli zavřeno, ale byli jsme připraveni okamžitě otevřít," řekl dnes ČTK jeden z prodejců. Míní, že Němců přijede hodně. Turisté však hranice do Česka zatím překročit nesmí. Přijet maximálně na 72 hodin mohou jen občané Evropské unie a cizinci s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném státě EU. Musejí mít negativní test na koronavirus a přicestovat za účelem ekonomické činnosti nebo návštěvy lidí, ke kterým mají prokazatelnou rodinnou vazbu včetně trvalého partnerského vztahu. Musejí také zároveň doložit adresu, na které se budou zdržovat.