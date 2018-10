Praha - Počet odlovených divokých prasat letos za pololetí meziročně klesl o více než 16.000 na 69.335. Vyplývá to z údajů Státní veterinární správy, kam lovci povinně posílají vzorky na kontrolu masa na parazita svalovce. Tento údaj se tak může lišit od oficiálních mysliveckých statistik, které myslivci zveřejňují vždy za takzvaný myslivecký rok, jenž končí březnem. Podle odborníka Miloše Ježka z Českomoravské myslivecké jednoty měli letos divočáci hodně potravy, hůř se tak lovili, protože zůstávali ve skrytu v lesích.

Například ze Zlínského kraje, kde se loni a letos vyskytoval africký mor prasat, se počet poslaných vzorků snížil na 2814, loni za pololetí jich bylo 3605. Ze samotného zlínského okresu jich loni lovci zaslali 1124, letos 284. "V pololetí se to dá těžko hodnotit, protože ta hlavní lovecká sezona teprve přijde," řekl ČTK Ježek. Do statistik se podle něj může promítnout i to, že skutečně v lokalitách přemnožených divočáků ubylo. Meziročně podle něj dochází k velkým rozdílům ale zejména kvůli počasí.

"Letos to myslivcům nesvědčí, protože je ta potravní nabídka (pro divoká prasata) velká. Jednak je hodně ovoce, které v loňském roce nebylo, jednak je i poměrně dost žaludů a bukvic, takže se ta zvěř hůř loví," doplnil. Podle něj totiž zvěř zůstává v křovích v lese, takže ji myslivci odloví až na konci zimy. Do budoucna očekává nárůst odstřelů, protože se dá kvůli větším zdrojům potravy předpokládat nárůst populace prasat.

Na Zlínsku byl loni vyhlášen krizový stav, aby se mohly vytyčit i na soukromých pozemcích pachové a elektrické ohradníky, přes které se neměli divočáci dostávat do nebo z oblasti. Následně se určily zóny odlovu, stát nařídil myslivcům, aby lovili divočáky co nejvíce. Ježek ale tehdy upozornil na to, že k redukci přemnožených divočáků by bylo třeba ročně lovit přes 250.000 kusů.

Stát zavedl pro motivaci myslivců i veřejnosti v oblasti několikatisícové tzv. zástřelné a po celé zemi tzv. nálezné za objevení uhynulého kusu. Ještě letos v březnu ministerstvo zemědělství ohlásilo, že chce zavést i zástřelné celostátně, každý lovec měl dostat za odlovené prase 2000 korun, rozpočet úřadu se tak měl zvýšit skoro o miliardu. Kvůli finanční náročnosti od toho ale stát zatím odstoupil.

Podle oficiálních mysliveckých statistik bylo za minulý myslivecký rok odloveno 229.182 kusů černé zvěře, z toho přes 132.570 selat, 9565 kňourů a 13.973 bachyní. Přemnožená divoká prasata působí každoročně miliardové škody na zemědělských plodinách i na lesních porostech. Roste i počet střetů prasat s motorovými vozidly.