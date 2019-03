Praha - Počet obyvatel České republiky loni vzrostl o téměř 40.000 na 10,649.800 lidí. Většinu přírůstku způsobila migrace. Do ČR ze zahraničí přišlo rekordních 58.148 lidí, vystěhovalo se jich 19.519. Sňatků bylo nejvíce za 11 let. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V Česku se loni narodilo 114.036 dětí, meziročně o 369 méně. Podíl dětí narozených mimo manželství byl 48,5 procenta, o rok dříve to bylo 49 procent. Je to poprvé od roku 1988 kdy se tento podíl v meziročním srovnání snížil.