Počet obětí zemětřesení na Haiti stoupl na 2189

Port-au-Prince - Počet potvrzených obětí sobotního zemětřesení na Haiti stoupl na 2189, oznámily dnes agentury Reuters a AP s odvoláním na místní úřady. Dosud haitská civilní ochrana hlásila 1941 mrtvých. Tisíce lidí jsou zraněny. Záplavy a silné deště v minulých dnech přerušily snahy o hledání přeživších a pomoc těm, kteří zůstali bez domova nebo bez jídla a vody.

"Haiti je na kolenou," prohlásil ve středu premiér země Ariel Henry. "Zemětřesení, které zdevastovalo velkou část jihu země, znovu ukazuje naše limity a to, jak jsme křehcí," dodal ministerský předseda v době, kdy přeživší projevovali čím dál větší frustraci z pomalého poskytování pomoci v nejvíce postižených oblastech.

"Jako soudce nemůžu mít politický názor. Ale jako člověk, jako člověk zajímající se o situaci své země, (musím říct) nic nefunguje. Neudělali nic, aby se připravili na tuto katastrofu," kritizoval vládu Pierre Cenel z města Les Cayes.

Vedoucí haitské civilní ochrany Jerry Chandler připustil, že pomoc se do mnoha oblastí ještě nedostala, ale úřady se ji tam podle něj snaží dostat. Humanitární pomoc potřebuje nejméně 600.000 Haiťanů a 135.000 rodin je bez střechy nad hlavou, uvedl Chandler.

Sobotní zemětřesení o síle 7,2 stupně bylo v Americe druhé nejtragičtější za posledních 20 let, větší katastrofu zažilo Haiti v lednu 2010, kdy po otřesech zemřelo na 230.000 lidí. Nejchudší americká země se přitom z otřesů půdy před jedenácti lety stále vzpamatovává. Poslední přírodní neštěstí zemi postihlo jen několik týdnů poté, co ozbrojenci zavraždili prezidenta Jovenela Mo?seho, což stát uvrhlo do politického chaosu.