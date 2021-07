Počet obětí záplav v západním Německu přesáhl 80, mnoho nezvěstných

Berlín - Celkový počet obětí záplav v západních částech Německa dosáhl od středy 81. Informovala o tom dnes ráno televize ARD. Nejméně 1000 lidí se podle místních úřadů pohřešuje v okrese Bad Neuenahr-Ahrweiler ve spolkové zemi Porýní-Falc.

V samotném Porýní-Falci vzrostl počet obětí katastrofálních záplav na 50, uvedl dnes podle agentury DPA mluvčí policejního prezídia v Koblenzi. "Panují obavy, že jich bude ještě více," dodal. Ještě ve čtvrtek večer úřady v tomto regionu informovaly o 28 mrtvých. Ministr vnitra Porýní-Falce Roger Lewentz dnes německému rozhlasu řekl, že počet 50 obětí už byl v Porýní-Falci překročen a že počítá s tím, že záchranáři najdou další mrtvé. Z pohledu policie je v regionu pohřešováno necelých 100 lidí.

Ve čtvrtek večer Lewentz hovořil o tom, že nejasný je osud 40 až 60 lidí. Okres Ahrweiler ve čtvrtek večer dokonce informoval o 1300 pohřešovaných lidech. Mluvčí okresu to podle DPA vysvětlila i částečně nefungující telefonní sítí. Mnoha lidem se tak nelze dovolat na mobilní telefony. Lewentz údaje o 1300 nezvěstných nepotvrdil. "Včera (ve čtvrtek) to byl ovšem den, kdy bylo velmi obtížné udělat si přehled. Lidé úprkem opouštěli své budovy," řekl Lewentz.

Vodní masy v Porýní-Falci během krátké doby zpustošily například obec Schuld na řece Ahr s přibližně 700 obyvateli. Voda tam strhla celé domy, další silně poničila. Rozsáhlé škody jsou hlášeny i z dalších okresů.

Dramatická je situace také v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde si velká voda vyžádala na 30 lidských životů, aktuální bilanci ale úřady ještě nezveřejnily. V městečku Erftstadt jihozápadně od Kolína nad Rýnem se částečně nebo zcela zřítila řada domů. Z mnoha z nich se podle místních úřadů ozývalo volání o pomoc. K zaplaveným stavbám se ale záchranáři nyní dostanou jen ve člunech.

Příčinou zřícení domů Erftstadtu je jejich mohutné a rychlé podmáčení. Záchranářům práci komplikují úniky plynu. V padesátitisícovém městě bylo evakuováno mimo jiné několik domovů pro seniory. Podle spolkového úřadu pro pomoc při katastrofách záplavy v Severním Porýní-Vestfálsku zasáhly 23 měst a okresů.

Německá armáda vyslala na pomoc Severnímu Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falci na 900 vojáků. Regionální vlády i německá kancléřka Angela Merkelová slíbily postiženým oblastem rychlou pomoc s odstraňováním obrovských škod. Například země Porýní-Falc zatím uvolnila 50 milionů eur okamžité pomoci na opravu silnic, mostů a dalších staveb. "Je to ojedinělá katastrofa dosud nepoznaného rozsahu," zhodnotil situaci šéf německého svazu měst a obcí Gerd Landsberg. Škody půjdou do miliard eur, řekl magazínu Kommunal. "Teď musí jít o to rychle a nebyrokraticky pomoci lidem, z nichž někteří přišli o vše, ale i obcím, jejichž infrastruktura byla zničena," zdůraznil Landsberg.