Počet obětí záplav v Řecku vzrostl na šest, čeští hasiči tam zůstanou do pondělí

Atény - Počet obětí záplav v Řecku, které od úterka sužují zejména centrální část země, vzrostl na šest. Dalších šest lidí se pohřešuje, uvedla agentura AP. Desítky lidí stále čekají na pomoc, protože jejich obce záplavy odřízly od spojení s okolím. Záplavy v úterý postihly i jihovýchodní pobřeží Bulharska, kde kvůli nim zemřeli čtyři lidé. Situace se tam ale už uklidnila, od středy v postiženém regionu nepršelo. Rovněž severozápad Turecka, včetně Istanbulu, zasáhly tento týden silné lijáky, které připravily o život osm lidí. Celkově tak zahynulo ve třech zemích v souvislosti se záplavami nejméně 18 lidí. Čeští hasiči, kteří na severovýchodě Řecka hasili požáry, v zemi zůstanou do pondělí.

Prioritou nadále zůstává záchrana lidských životů a ochrana kritické infrastruktury, uvedly dnes odpoledne řecké úřady. Podle mluvčího řeckých hasičů Janise Artopiose se Thesálie, která je nejzasaženější řeckou oblastí, změnila ve velké jezero. Kritická je stále situace ve městě Volos, kde žije na 140.000 lidí a kde se místní potýkají s rozsáhlými výpadky dodávek proudu a pitné vody. Dnes odpoledne se tak před radnicí města podle stanice ERT News tvořily dlouhé fronty na balenou vodu. Celou noc pršelo i v Aténách, kde ale podle agentury DPA nejsou hlášeny vážnější škody.

Bilance mrtvých se v Řecku během dneška zvýšila ze tří na šest. Hasiči během dne objevili těla jednoho muže a dvou žen.

Na severovýchodě Řecka, kde v posledních třech týdnech hořel největší lesní požár na území Evropské unie od roku 2000, jsou od 24. srpna čeští hasiči. "Situace se mění každou chvílí. Zatímco jsme se už pomalu chystali na odjezd domů, řecká strana nás požádala o setrvání," napsali čeští hasiči na sociální síti X, dříve twitter. Část řeckých hasičů, kteří zasahovali v oblasti, úřady přesunuly, aby pomáhali v oblastech zasažených povodněmi. Čeští hasiči tak na severovýchodě země kontrolují, aby se nerozhořela nová ohniska. Podle mluvčí sboru Martiny Götzové čeští hasiči zůstanou v zemi do pondělí 11. září, kdy by se kontingent spolu s technikou měl vydat nazpět do Česka.

Na mnoha místech v Thesálii museli lidi ze zatopených domů odvážet hasiči na gumových člunech. Několik vesnic zůstalo odříznuto od okolního světa. Na 60 lidí hasiči museli evakuovat za použití vrtulníku. Podle místního tisku někteří z nich strávili na střechách svých domů noc i část dnešního dne. Podle ministra pro ochranu obyvatel Vasilise Kikiliase hasiči pomohli odejít do bezpečí bezmála devíti stovkám lidí.

Dnes v noci zachránili hasiči sedm lidí, které bouře uvěznila na hoře Olympu. Šlo o čtyři Řeky a tři Izraelce, kteří měli podle deníku Kathimeri povolení agentury pro životní prostředí OFYPEKA vstoupit do národního parku, navzdory zákazu, který kvůli bouři v posledních 48 hodinách v místě platil.