Počet obětí záplav v Evropě se vyšplhal nad 180

Berlín - Počet obětí ničivých záplav na západě Evropy se vyšplhal nad 180. Nejvíce lidských životů, 156, si živel vyžádal v Německu. Belgie hlásí zatím 27 mrtvých. Německá policie se obává, že počet obětí se bude dál zvyšovat, protože řada lidí je stále vedena jako nezvěstní a těla některých z nich mohou být ještě pod troskami, které se odklízejí.

Nejvíce postiženou oblastí záplavami je západoněmecká Porýní-Falc, konkrétně okres Ahrweiler a jeho blízké okolí, kde registrují 110 mrtvých. Další zasažená spolková země Severní Porýní-Vestfálsko hlásí 45 mrtvých. O jedné oběti informovala média i z Bavorska, které s dalšími východoněmeckými zeměmi zasáhly přívalové lijáky v sobotu.

Do Porýní-Falce dnes přijede německá kancléřka Angela Merkelová. V sobotu oblasti postižené přírodní katastrofou navštívil německý prezident Frank-Walter Steinmeier.

Silné deště působí problémy také v dalších evropských zemích, včetně České republiky. Záplavy měly dopad mimo jiné na železniční spojení mezi Českem a Německem.

Se záplavami se potýká i Rakousko. Přívaly vody způsobily škody na řadě míst země, přičemž nejvíce postižené je Salcbursko. Zcela zatopené je například historické centrum města Hallein, které leží jižně od Salcburku. Meteorologové přitom upozorňují, že deště by dnes měly pokračovat, a to přinejmenším do večera.