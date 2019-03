Christchurch (Nový Zéland) - Bilance dnešní střelby ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch vzrostla na 49 obětí. Oznámil to policejní komisař Mike Bush. Dalších 48 lidí utrpělo podle zdravotnických úřadů zranění. Jeden ze čtyř zatčených byl obviněn z vraždy.

V mešitě Al Noor zahynulo podle policejního komisaře Bushe 41 lidí a v mešitě Linwood přišlo o život sedm osob. Další člověk podlehl svým zraněním v nemocnici, dodal komisař Bush. Zdravotnické úřady sdělily, že mezi 48 zraněnými jsou i děti. Zranění sahají od drobných po kritická.

Mezi oběťmi nejsou podle informací ministerstva zahraničí žádní čeští občané. V cestovatelské databázi DROZD je nyní na Novém Zélandu registrováno 304 Čechů, uvedl na dotaz ČTK mluvčí Černínského paláce Michal Bucháček. Ministerstvo jim rozeslalo varovnou sms zprávu a e-mail s doporučením, aby respektovali pokyny novozélandských úřadů a zejména bezpečnostních složek.

Policie v souvislosti s útokem zadržela tři muže a jednu ženu. Jeden z mužů ve věku mezi 20 a 30 lety byl obviněn z vraždy a měl by v sobotu stanout před soudem ve městě Christchurch.

Po dalších podezřelých policie nepátrá, nebezpečí ale ještě nepominulo, řekl Bush na tiskové konferenci v novozélandské metropoli Wellingtonu. Lidé by pokud možno měli zatím setrvat doma.

K činu se již dříve přihlásil 28letý Australan. V prohlášení uvedl, že ho k činu přivedly protiimigrační motivy. Australský premiér Scott Morrison potvrdil, že jedním ze zadržených je občan Austrálie. Označil ho za "pravicového extremistu a násilnického teroristu".

Zda byl někdo z dalších tří zatčených do útoků nějak zapojený, není zatím jasné. Policejní komisař Bush podle serveru msn.con řekl, že jedna z osob, která byla při zatčení ozbrojená a nacházela se poblíž místa činu, zřejmě neměla s útokem nic společného. Také další dva zadržení byli ozbrojeni a policie nyní vyšetřuje, zda se na útoku nějak podíleli.

Policie je přesvědčena, že se jednalo o dobře zorganizovanou akci. Premiérka Jacinda Ardernová střelbu označila za plánovaný teroristický útok.

Australský premiér Scott Morrison informoval, že jedním ze zadržených je občan Austrálie. Označil ho za "pravicového extremistu, násilnického teroristu". Podle médií se jmenuje Brenton Tarrant a pochází z města Grafton ve státě Nový Jižní Wales.

Střílelo se v mešitách Al Noor a Linwood v centrální části téměř čtyřsettisícového města. Obě mešity jsou od sebe vzdáleny více než čtyři kilometry. Jeden ze střelců si čin nahrával a před střelbou zveřejnil dlouhé prohlášení vysvětlující jeho motivaci, uvedl deník.

Podle jednoho ze svědků bylo slyšet nejméně 50 výstřelů. Jiný muž, který byl přímo v jedné z mešit, místní televizi řekl, že střelec přišel dovnitř hlavním vchodem v době modlitby. Když rozpoutal střelbu, lidé začali v panice prchat. Celé krveprolití trvalo podle tohoto svědka několik minut.

Policejní komisař Mike Bush médiím řekl, že jeho podřízení řeší "bezprecedentní situaci". Policie sice nemá informace o dalších možných pachatelích, riziko však nelze vyloučit. Lidé by se podle Bushe v žádném případě neměli zatím vydávat do mešit.

"Mnoho z těch, kteří byli střelbou zasaženi, mohou být migranti, mohou to být i uprchlíci. Vybrali si Nový Zéland jako svůj nový domov a je to jejich domov. Jsou jedněmi z nás. Člověk, který na nás spáchal toto násilí, mezi nás nepatří," prohlásila premiérka Ardernová, která je na cestě z metropole Wellingtonu do Christchurche ležícího na druhém, Jižním ostrově.

"Nejsme jen spojenci, nejsme jen partneři, jsme rodina. (...) Truchlíme, jsme v šoku, jsme zděšení, jsme pobouření," uvedl australský premiér Morrison. Jeho země útok teroristy, který ukradl tolik životů, odsuzuje.

Do jedné z mešit měli namířeno i členové bangladéšského národního kriketového týmu, kteří jsou na Novém Zélandu kvůli sérii mezinárodních zápasů. Jejich plánované další utkání s domácí reprezentací bylo kvůli tragédii zrušeno.

Merkelová: SRN stojí bok po boku s Novým Zélandem proti teroru

Německá kancléřka Angela Merkelová je hluboce otřesena útokem na Novém Zélandu. Oběti při něm byly zavražděny z rasistické nenávisti, uvedla na twitteru přes svého mluvčího Steffena Seiberta. Stojíme bok po boku proti takovému teroru, zdůraznila. Teroristický útok odsoudili i další němečtí politici.

"Kdo napadá muslimy, napadá nás všechny. Tato nenávist u nás nikdy nesmí mít místo - na Novém Zélandu ani jinde," napsala k teroristickému útoku, za nímž zřejmě stojí pravicoví extremisté, šéfka německé vládní sociální demokracie Andrea Nahlesová. Označila ho za odporný.

Islámské země viní z útoku na Zélandu rostoucí islamofobii

Dnešní útok na mešity na Novém Zélandu je zvlášť odporný, protože byl spáchán v době pátečních modliteb. Uvedli to političtí vůdci muslimských zemí v reakci na střelbu ve dvou mešitách ve městě Christchurch. Někteří představitelé přitom vyjádřili přesvědčení, že za atentáty stojí rostoucí islamofobie, napsala agentura Reuters.

"Vinu na stoupajícím počtu teroristických útoků nese nynější islamofobie. Po útocích z 11. září 2001 bylo totiž za jakýkoli další teroristický čin vždy hromadně odsouzeno 1,3 miliardy muslimů," napsal ve svém příspěvku na sociálních sítích pákistánský premiér Imran Chán.

Obdobně se vyjádřil turecký prezident Reccep Tayip Erdogan, podle kterého je střelba ve městě Christchurch "nejnovějším příkladem rostoucího rasismu a islamofobie".

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu prohlásil, že útok je důsledkem úmyslné démonizace politického boje muslimů. "Nejen pachatelé, ale i politici a média, kteří na Západě rozdmýchávají již tak vystupňovaný strach a nenávist k islámu, nesou za tento odporný čin odpovědnost," uvedl Çavuşoglu na twitteru.

Prestižní sunnitská univerzita Al-Azhar, která sídlí v egyptské metropoli Káhiře, varovala, že útoky jsou důsledkem šíření nenávistných projevů, xenofobie a islamofobie. "Je zapotřebí ještě intenzivněji usilovat o lepší soužití mezi příslušníky různých kultur a náboženství," konstatovala 1000 let stará univerzita.

Babiš odsoudil teroristický útok

Premiér Andrej Babiš (ANO) odsoudil teroristický útok ve dvou mešitách na Novém Zélandu, který si vyžádal 49 obětí. Vyjádřil soustrast pozůstalým i všem občanům Nového Zélandu. Střelbu v mešitách odsoudili také ministři zahraničí a vnitra Tomáš Petříček a Jan Hamáček (oba ČSSD). Podobně se vyjádřili představitelé opozičních stran. Podle ministerstva zahraničí nejsou mezi oběťmi žádní čeští občané.

"Jsem zděšen strašným teroristickým útokem na mešity v Christchurchi a silně odsuzuji všechny nenávistné a extremistické činy. Vyjadřuji nejhlubší soustrast blízkým obětí a všem lidem na Novém Zélandu," uvedl Babiš na twitteru.

"Útok na nevinné lidi na předměstí Christchurche je naprosto odporný. Odmítám jakékoliv násilí včetně toho proti lidem kvůli jejich víře. Vyjadřuji svou upřímnou soustrast všem obětem tohoto hrozného teroristického útoku," napsal na twitteru šéf české diplomacie.

Hamáček uvedl, že ho teroristický útok šokoval. "Je mi lidsky zle z odporného útoku v novozélandském Christchurch, kde útočníci povraždili přes 40 lidí. Až sem vede šíření strachu a nenávisti. Upřímnou soustrast blízkým obětí," napsal.

"Každá smrt nevinných lidí je strašná. Terorismus je odporný v jakékoli podobě. Odsuzuji útoky na Novém Zélandu a myslím na oběti a pozůstalé," reagoval na sociální síti lídr nejsilnější opoziční strany Petr Fiala (ODS).

Podobně jako Hamáček spojil útok s šířením nenávistných nálad i místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. "Na počátku takových zločinů je vždycky slovo. Slovo, které nějakou skupinu označí jako původce všeho zla. V souvislosti s výročím, které si dnes po celé zemi připomínáme, je to obzvláště mrazivé," dal incident do souvislosti i s dnešním 80. výročím obsazení Československa nacistickým Německem. Nacisté za původce zla označovali Židy a během druhé světové války jich na šest milionů povraždili.

"Upřímnou soustrast pozůstalým a rodinám obětí útoku v novozélandském Christchurchi. Střílet do nevinných a bezbranných lidí je ohavnost," uvedla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.