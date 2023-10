Počet obětí útoku Hamásu na Izrael stoupl už na více než 300

Tel Aviv - Počet obětí útoku radikálního palestinského hnutí Hamás na Izrael stoupl už na více než 300, napsal dnes server listu The Jerusalem Post. Zraněných je přes 1860, kolem 20 z nich je v kritickém stavu, dalších 326 ve vážném. Na jihu Izraele jsou i nadále palestinští útočníci.

Hamás v sobotu brzy ráno spustil ostřelování izraelských měst, na která přes den podle agentury DPA vypálil přes 3000 raket. Zároveň ozbrojenci z Pásma Gazy vtrhli do pohraničních oblastí Izraele, kde zabíjeli vojáky i civilisty. Několik desítek Izraelců také unesli.

Ani v noci na dnešek nebyla podle izraelské armády situace na jihu země plně pod kontrolou. Na izraelském území v okolí Pásma Gazy jsou nadále Palestinci, s nimiž se izraelské síly střetávají. Dnes ráno armáda uvedla, že stále zasahuje na osmi místech v oblasti.

Server listu The Times of Israel napsal, že útoky si do dnešního rána vyžádaly 1864 zraněných.

Izrael na překvapivý útok reagoval rozsáhlými nálety na Pásmo Gazy. Podle palestinských zdravotníků při nich zemřelo přinejmenším 232 lidí a dalších 1700 utrpělo zranění. V noci na dnešek podle serveru BBC News izraelská armáda vyzvala obyvatele sedmi oblastí Pásma Gazy, aby opustili své domovy a přesunuli se do krytů, než začne další vlna útoků proti cílům Hamásu.

Obyvatelé Gazy pak podle serveru listu The New York Times (NYT) hlásili silné izraelské útoky přes celou noc až do časného rána. Na jednom videozáznamu je vidět, jak se po zásahu zhroutil rozsáhlý obchodní komplex ve městě Gaza.

Spojené státy se zatím podle diplomata citovaného agenturou Reuters snaží o to, aby se konflikt nerozšířil mimo oblast Gazy. Diplomat dal také najevo, že Washington zatím nemá informace o tom, že by do útoku Hamásu byl zapojený Írán, i když radikální hnutí dlouhodobě podporuje. Představitelé Hamásu zapojení Íránu předtím zmínili ve vyjádření pro BBC.