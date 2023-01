Počet obětí ruské rakety v Dnipru dále stoupl, desítky lidí se pohřešují

Dnipro (Ukrajina) - Patrně na šest desítek mrtvých se může vyšplhat bilance sobotního ruského útoku na obytný dům ve výchoukrajinském městě Dnipro. Úřady zatím potvrdily tři desítky mrtvých, ale více než tři desítky dalších lidí se podle prezidenta Volodymyra Zelenského pohřešují. Ve večerním projevu se šéf státu rusky obrátil na Rusy, aby jim vyčetl "zbabělé mlčení", které se jim může vymstít.

"Na seznamu zabitých je nyní 30 lidí, včetně jednoho dítěte, dívky, které bylo 15 let. Jsou zprávy, že se dvě děti staly sirotky," řekl Zelenskyj a dodal, že neznámý zůstává osud více než 30 lidí, kteří mohli být v domě, když jej zasáhla ruská raketa.

"Chci říci všem (lidem) v Rusku a z Ruska, kteří ani teď nedokázali pronést ani pár slov odsouzení tohoto teroru, ačkoliv vše perfektně vidí a vědí. Vaše zbabělé mlčení, pokus přečkat to, co se děje, skončí jen tím, že jednou si tito teroristé přijdou i pro vás. Zlo je velice citlivé vůči zbabělosti, zlo si navždy zapamatuje ty, kdo se ho bojí a pokoušejí se ho usmlouvat. Až jednou přijde za vámi, nebude nikdo, kdo by vás ochránil," varoval.

Šance najít další přeživší jsou minimální, připustil starosta města Borys Filatov, podle kterého raketa měla zřejmě zasáhnout tepelnou elektrárnu za řekou, ale místo toho dopadla na obytný dům.

Ukrajinská prokuratura podle agentury Unian pokládá "masivní zabíjení civilistů" v Dnipru nejen za válečný zločin, ale za "zločin proti lidskosti", ze kterého je podezřelé "celé ruské vojenské velení".

Před polednem se záchranářům podařilo v troskách najít mladou ženu, kterou v noci slyšeli křičet. "Sedmadvacetiletá dívka byla pod troskami asi 20 hodin, v důsledku toho utrpěla silné podchlazení. Její tělesná teplota při příjmu do nemocnice byla 31 stupňů. Je na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o její život,“ řekl ošetřující lékař portálu Suspilne.

Ruská střela zasáhla devítipodlažní dům se 16 vchody, ve kterém žilo na 1700 lidí. Útok zcela zničil 72 bytů a dalších 230 poškodil. Mezi oběťmi ve městě, které leží 400 kilometrů jihovýchodně od Kyjeva, je podle úřadů i 15letá dívka.

"Nemám slov, nemám emoce, nic necítím, kromě velké prázdnoty v nitru," vylíčila na sociální síti jedna z přeživších obyvatelek domu, Anastasija Švecová. "Nevím, kde jsou rodiče. Říkají, že je viděli živé, ale jsem přesvědčena, že byli v kuchyně, která už není. Nechtěla jsem, aby mě zachraňovali, chtěla jsem, aby našli rodiče," dodala mladá žena, dosud truchlící po partnerovi, který v září přišel o život na frontě.

Ze zásahu rakety vyvázla "skoro celá", jen s poraněním hlavy a s odřenýma nohama, protože ji na posteli "přikryly" dveře vyražené výbuchem, zatímco v pokoji se ocitla část kuchyně. Zbytek kuchyně, koupelna, chodba a spíž zmizely, zbyla jen díra., kterou je vidět až do sousedního vchodu.

Moskva se k zásahu obytného domu oficiálně nevyjádřila. Podle ruského ministerstva obrany byly při sobotní vlně útoků na Ukrajinu zasaženy všechny plánované cíle.

Ruská média přistupují k ostřelování Ukrajiny rozdílným způsobem. Státní tisková agentura TASS píše o "výbuchu v Dnipru" bez zmínky o civilních obětech, agentura Interfax se o Dnipru vůbec nezmiňuje, naopak deník Kommersant na svém webu uvádí, že záchranáři z trosek domu, poničeného výbuchem rakety, vyprostili 23 mrtvých.

Krátce loňském únorovém zahájení invaze na Ukrajinu byly v Rusku přijaty nové zákony hrozící tvrdým postihem až 15 let vězení za podávání zpráv odlišných od oficiální verze Moskvy.

Dům v Dnipru zasáhla raketa Ch-22, vybavená bezmála tunovou bojovou hlavicí a odpálená z ruského bombardéru Tu-22M3, uvedl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Tato raketa byla původně vyvinuta v Sovětském svazu a určena k ničení amerických letadlových lodí.

Ukrajinská armáda podle listu Ukrajinska pravda informovala, že nedisponuje takovými zbraněmi, které by rakety Ch-22 dokázaly sestřelit. "(Rusko) od začátku své vojenské agrese na území Ukrajiny vyslalo přes 210 takových raket. Ani jednu protivzdušná obrana nesestřelila," sdělil velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk.

Ukrajina v sobotu čelila další velké vlně ruských útoků. Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu loni 24. února a od začátku října systematicky útočí na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu.