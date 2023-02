Počet obětí ničivého zemětřesení v Turecku a Sýrii vzrostl na 4365

Ankara/Damašek - Na 4365 vzrostl předběžný počet obětí zemětřesení, které v pondělí ráno zasáhlo Turecko a Sýrii. Podle agentury Anadolu turecký úřad pro řešení katastrof a mimořádných situací (AFAD) v noci na dnešek ohlásil 2921 mrtvých a bezmála 15.900 zraněných. V Sýrii podle dřívějších údajů agentury AFP zemřelo 1444 lidí. Celkový počet obětí bude zřejmě dále stoupat s tím, jak pokračují odklízecí práce. Do obou zemí směřuje zahraniční pomoc.

Pondělní zemětřesení o síle 7,8 stupně v Turecku zasáhlo deset provincií a postihlo oblast, kde žije přibližně 13,5 milionu lidí. Podle prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana jde o největší zemětřesení od roku 1939.

V noci na dnešek zasáhlo centrální Turecko nové zemětřesení, které mělo sílu 5,6 stupně, uvedlo podle agentury Reuters Evropské středomořské seizmologické středisko (EMSC). Jde patrně o další z následných záchvěvů půdy po zemětřesení z pondělího rána. V pondělí kolem poledne následovalo v jihovýchodním Turecku zemětřesení o síle 7,5 stupně.

Turecký úřad AFAD uvedl, že se zpod trosek dosud podařilo vyprostit 7840 živých lidí. Prezident Erdogan dříve upozornil, že nedokáže říci, na jakém počtu se celková bilance obětí zastaví a jak dlouho záchranné akce potrvají. Naděje na záchranu zasypaných se však po zhruba 24 hodinách od zemětřesení snižují i vzhledem k nízkým teplotám, které na jihovýchodě Turecka a severu Sýrie momentálně panují, připomněla agentura AP.

V celé Sýrii podle údajů agentury AFP z pondělního večera zemřelo nejméně 1444 lidí, z toho 711 ve vládou kontrolovaných oblastech v provinciích Halab (Aleppo), Hamá, Latákíja a Tartús. Záchranná organizace známá jako Bílé přilby informovala o nejméně 733 mrtvých v oblastech na severozápadě Sýrie, které jsou pod kontrolou opozice. Zraněno bylo v Sýrii přes 3500 lidí, vyplývá ze sdělení syrské vlády a Bílých přileb.

Řada zemí nabídla či již poslala do oblasti pomoc. Česká republika vyslala do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou hasiči, lékaři, stavební inženýři či kynologové. Zapojit do záchranných prací by se měli dnes ráno.