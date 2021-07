Počet oběti neštěstí v Surfside stoupl na 36, záchranáři nenachází známky života

Surfside (USA) - Na 36 mrtvých dnes stoupla bilance částečného kolapsu 12patrové budovy nedaleko amerického města Miami, když místní činitelé oznámili nález dalších čtyř těl. Záchranáři tento týden pokračují v prohledávání trosek v městečku Surfside poté, co byl zbytek bytového komplexu z bezpečnostních důvodů zdemolován. Stále se pohřešuje více než stovka lidí. Pátrání podle agentury AP komplikuje vítr a déšť provázející sílící tropickou bouři Elsa.

Pátrání po obětech trvá už skoro dva týdny a deník The New York Times (NYT) operaci hodnotil jako "chmurnou a čím dál více beznadějnou". Vytrácející se optimismus odráží to i vyjádření lídrů zásahu, která jsou podle agentury AP čím dál pochmurnější.

"Aktivně pátráme nejagresivněji, jak to jen jde. Bohužel nenacházíme nic pozitivního," řekl na tiskové konferenci velitel hasičů okresu Miami-Dade County Alan Cominsky. "Ty klíčové věci, dutá místa, místa na přežití, nic takového nevidíme," dodal.

Část 40 let staré budovy Champlain Towers South se zřítila v noci na 24. června a od konce tohoto dne záchranáři na místě nenašli nikoho živého. "Je to pořád to samé," řekl dnes ráno listu Miami Herald jeden z krizových pracovníků, který si nepřál být jmenován.

V pondělí počet potvrzených obětí stoupl na 27, nyní už je podle úřadů na čísle 36 poté, co záchranáři během úterka našli další těla.

Zásah nadále komplikuje počasí. Nejsilnější dopady tropické bouře Elsa se městu Miami a jeho okolí vyhýbají, od začátku týdne ale v oblasti vydatně prší a předpověď na dnešek slibovala vítr o rychlosti až 45 kilometrů v hodině. Už v pondělí musely být práce v Surfside opakovaně přerušeny kvůli bleskům v okolí hromady trosek, píše NYT. Náměstek okresního šéfa hasičů Raide Jadallah podle AP informoval o další dvouhodinové pauze způsobené blesky v brzkých ranních hodinách.

Úřady v souvislosti s kolapsem Champlain Towers South stále pátrají po 113 lidech, šéfka okresu Miami-Dade County Daniella Levineová Cavaová nicméně dnes uvedla, že jen u 70 lze s jistotou tvrdit, že byli nad ránem 24. června uvnitř budovy.

"Víme, že čekání na zprávy je nesnesitelné," řekla Cavaová, podle níž se pozůstalí připravují na to nejhorší, ačkoli úřady stále prohledávání trosek označují jako záchrannou operaci. "Čekání, čekání a zase jen čekání je nesnesitelné," dodala.

Nadále se čeká také na stanovisko některého z úřadů k možné příčině zhroucení několika desítek bytů. Zjištění amerických médií ukazují na strukturální závady v podzemní části domu, které odhalila inspekce už v roce 2018, oficiální vyšetřování je ale zřejmě stále v počátcích.