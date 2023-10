Počet obětí na Izrael stoupl na 1300, rukojmích armáda identifikovala 97

Jeruzalém - Izraelská bilance obětí útoku palestinské skupiny Hamás vzrostla na nejméně 1300 mrtvých, uvedla izraelská veřejnoprávní stanice Kan. Podle armády je mezi oběťmi 222 izraelských vojáků. Zraněných je podle webu The Times of Israel (TOI) zhruba 3300, z nichž 350 je ve vážném stavu a stav 28 osob je kritický. Hamás v sobotu zahájil z Pásma Gazy rozsáhlý útok na Izrael. Značnou část obětí tvoří obyvatelé příhraničních izraelských obcí. Izraelská armáda informovala, že identifikovala 97 lidí, které si Hamás při útoku vzal jako rukojmí do Gazy.

Při odvetných izraelských náletech v Pásmu Gazy, kde vládne Hamás, bylo podle tamního ministerstva zdravotnictví zabito 1203 Palestinců a dalších 5769 bylo zraněno. Izraelská armáda dříve uvedla, že na izraelském území zabila zhruba 1500 palestinských ozbrojenců.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari dnes na tiskové konferenci řekl, že cílem izraelských náletů v Pásmu Gazy je zničit schopnost Hamásu vládnout. Izraelská armáda se podle Hagariho "připravuje na další fázi války".

Izraelský národní letecký dopravce El Al dnes oznámil, že bude létat i v sobotu, kdy do Izraele dopraví z New Yorku a Bangkoku další rezervisty, kteří dostali povolávací rozkazy. O šábesu, který podle judaismu začíná v pátek večer a trvá do sobotního večera a má být věnován odpočinku, přitom El Al neletěl od roku 1982. Nyní ale dostal povolení od rabínů, kteří rozhodli, že záchrana lidských životů je v tomto případě nadřazena jiným náboženským zákonům. Letenky budou mít vojáci zdarma, zaplatí za ně El Al a velké finanční instituce v USA, uvedl podle Reuters dopravce. Izrael dosud povolal do služby zhruba 360.000 rezervistů.