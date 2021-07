Počet obětí mohutných bouří a záplav v západním Německu se blíží stovce

Berlín - Celkový počet obětí mohutných bouří a záplav v západních částech Německa dosáhl od středy nejméně 95. Vyplývá to z údajů úřadů dvou západních spolkových zemí z dnešního dopoledne. Premiérka Porýní-Falce Malu Dreyerová řekla, že potvrzených obětí v této zemi je 52, přičemž uvedené číslo nemusí být konečné. Mnoho lidí místní úřady nadále pohřešují. V Severním Porýní-Vestfálsku zahynulo nejméně 43 lidí, sdělilo zemské ministerstvo vnitra agentuře DPA. Počet obětí bouřek v Belgii vzrostl nejméně na 12, což je o tři více než ve čtvrtek.

"Situace je v naší spolkové zemi nadále nanejvýš napjatá. Utrpení nebere konce," řekla dnes Dreyerová při návštěvě centrály profesionálních hasičů v Trevíru. Ještě ve čtvrtek večer úřady v tomto regionu informovaly o 28 mrtvých. Také ministr vnitra Porýní-Falce Roger Lewentz dnes německému rozhlasu řekl, že počet 50 obětí už byl ve spolkové zemi překročen a že počítá s tím, že záchranáři najdou další mrtvé. Z pohledu policie je v regionu pohřešováno téměř 100 osob.

Ve čtvrtek večer Lewentz hovořil o tom, že nejasný je osud 40 až 60 lidí. Okres Ahrweiler ve čtvrtek večer dokonce informoval o 1300 pohřešovaných lidech. Mluvčí okresu to podle DPA vysvětlila i částečně nefungující telefonní sítí. Mnoha lidem se tak nelze dovolat na mobilní telefony. Lewentz dnes zprávu o 1300 nezvěstných nepotvrdil. "Včera (ve čtvrtek) to byl ovšem den, kdy bylo velmi obtížné udělat si přehled. Lidé úprkem opouštěli své budovy," řekl Lewentz.

Vodní masy v Porýní-Falci během krátké doby zpustošily například obec Schuld na řece Ahr s přibližně 700 obyvateli. Voda tam strhla celé domy, další silně poničila. Rozsáhlé škody jsou hlášeny i z dalších okresů.

Dramatická je situace také v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde si velká voda vyžádala nejméně 43 lidských životů. Ještě ve čtvrtek region hlásil 30 mrtvých. V městečku Erftstadt jihozápadně od Kolína nad Rýnem se částečně nebo zcela zřítila řada domů. Z mnoha z nich se podle místních úřadů ozývalo volání o pomoc. K zaplaveným stavbám se ale záchranáři nyní dostanou jen ve člunech.

Místní úřady hovoří o neupřesněném počtu mrtvých a pohřešovaných v Erftstadtu. Sociální sítě obletěly snímky zachycující mohutný sesuv půdy v městské části Blessem. Záchranářům ve městě práci komplikují úniky plynu. V padesátitisícovém městě bylo evakuováno mimo jiné několik domovů pro seniory. Podle spolkového úřadu pro pomoc při katastrofách záplavy v Severním Porýní-Vestfálsku zasáhly 23 měst a okresů.

Německá armáda vyslala na pomoc Severnímu Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falci na 900 vojáků. Regionální vlády i německá kancléřka Angela Merkelová slíbily postiženým oblastem rychlou pomoc s odstraňováním obrovských škod. Například země Porýní-Falc zatím uvolnila 50 milionů eur jako okamžitý příspěvek na opravu silnic, mostů a dalších staveb. "Je to ojedinělá katastrofa dosud nepoznaného rozsahu," zhodnotil situaci šéf německého svazu měst a obcí Gerd Landsberg. Škody půjdou do miliard eur, řekl magazínu Kommunal. "Teď musí jít o to rychle a nebyrokraticky pomoci lidem, z nichž někteří přišli o vše, ale i obcím, jejichž infrastruktura byla zničena," zdůraznil Landsberg.

Počet obětí záplav v Belgii vzrostl na nejméně 12

Počet obětí bouřek v Belgii vzrostl nejméně na 12, což je o tři více než ve čtvrtek. Vyplývá to podle agentury AFP z dnešní aktualizované bilance. Celkový počet obětí mohutných bouřek doprovázených záplavami tak v západní Evropě dosáhl přinejmenším 93.

Belgická stanice RTBF dnes informovala, že pohřešováno je dalších pět osob. Valonský premiér Elio Di Rupo rozhlasu řekl, že se obává, že počet obětí dále poroste. "Včera (ve čtvrtek) večer byly ještě stovky lidí uvězněny ve svých domech," řekl Di Rupo. Právě frankofonní Valonsko v jižní části Belgie bouře zasáhly obzvlášť silně.

Podle belgické policie zůstávají desítky úseků silnic uzavřeny pro dopravu, stejně jako většina železničních tratí ve Valonsku. Více než 21.000 lidí v regionu je bez elektrického proudu, uvedl poskytovatel energií Ores. Pod vodou jsou podle společnosti stovky trafostanic.

Armáda vyslala do čtyř z deseti belgických provincií vojáky, aby pomohli se záchrannými pracemi a při evakuacích. Obyvatelům známého lázeňského města Spa jsou k dispozici stany. Město je pod vodou od středy.

Belgické úřady ve čtvrtek vyzvaly obyvatele Lutychu, aby se evakuovali, pokud žijí v blízkosti řeky Mázy, jejíž hladina stále stoupala. Z téhož důvodu mělo své domovy opustit i 10.000 lidí v nizozemském Maastrichtu.

Bouřky a záplavy zasáhly kromě Německa a Belgie také Nizozemsko, Lucembursko nebo Švýcarsko.